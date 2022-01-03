Понедельник, 3 Января 2022 11:52

АрмИнфо.За последние сутки в Армении провели 2 840 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 29 новых случаев заражения (1%), при этом выздоровело 140 человек, скончалось - 6.

Согласно сообщению Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 3 января фактическое лечение получает 3 546 пациентов.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 577 537 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 345 036 человек (13,3% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 331 998 (96,2%), скончалось - 7 983 (2,3%).