Понедельник, 3 Января 2022 11:52

АрмИнфо.Разблокирование всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе является одним из важнейших направлений в работе по нормализации отношений Азербайджана и Армении. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

В частности, он подчеркнул, что речь идет о возможности для обеих стран извлекать конкретную практическую выгоду от мирного сосуществования.

В этой связи Руденко напомнил, что на саммите в Москве 11 января 2021 года лидеры России, Азербайджана и Армении договорились о создании Трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров трех стран. В рамках этого механизма, по его словам, проделана важная подготовительная работа для восстановления как железнодорожного, так и автомобильного сообщения в регионе.

"В настоящее время "дошлифовывается" единый "пакет". Такой подход обеспечит устойчивость принимаемым решениям", - сказал замглавы МИД РФ. При этом Руденко подметил, что договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении в Сочи 26 ноября придали необходимый импульс текущей совместной работе.

"Ориентируемся на скорейшее завершение проработки параметров совместных инфраструктурных инициатив и выход на запуск конкретных проектов", - подчеркнул он.