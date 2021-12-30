Четверг, 30 Декабря 2021 12:57

АрмИнфо. Проектом, подписанного 28 декабря президентом США закона "О национальной обороне" в числе всего прочего предусматривалось восстановление, запрещающей оказание Азербайджану какой-либо помощи, 907-ой резолюции. Подобное мнение выразил АрмИнфо эксперт-международник Сурен Саркисян.

"Наши лоббисты стремились убрать из закона, принятую в 2001 году Конгрессом поправку, позволяющую президенту США обходить, принятую еще в 1991-ом 907-ую резолюцию. Однако, к сожалению, это им не удалось. Таким образом, закон "О национальной обороне" ограничился призывом к Госдепу и Пентагону подготовить доклад относительно степени вовлеченности Азербайджана и Турции в 44-х дневную войну. Данное обстоятельство может использоваться нашими лоббистами исключительно в пропагандистских целях, поскольку каких-либо карательных функций принятый закон не содержит", - подчеркнул эксперт.

Комментируя, выраженную 15 декабря госсекретарем США Энтони Блинкеном поддержку процессу нормализации армяно-турецких отношений, Саркисян подчеркнул, что посредством данного процесса Вашингтон, судя по всему, стремится понизить степень российского влияния на Южном Кавказе. В этом свете, он напомнил, что начиная с Буша - старшего, урегулирование армяно-турецких отношений всегда входило в приоритеты Вашингтона, пытавшегося сделать все возможное с целью открыть границы между Арменией и Турцией.

Данный глобальный подход США с целью максимального понижения влияния России и увеличения вовлеченности в регион США с тех пор, на его взгляд, практически не изменился. Соответственно, и урегулирование армяно-турецких отношений продолжает рассматриваться США с точки зрения сокращения российского влияния на Южном Кавказе.

"Турки в свою очередь посредством нормализации отношений с Арменией желают нормализовать отношения с США и, конечно, закрыть вопрос признания Геноцида армян. Анкара также использует процесс нормализации отношений для блокировки антитурецких резолюций в Конгрессе США. Проектов коих, как известно, в Конгрессе хватает. Что же касается интересов Армении во всем этом, то для начала нам нужно понять какие условия, точнее предусловия перед нами ставит Турция. Если это вновь отказ от международного признания Геноцида армян, отказ от Арцаха, то особого интереса Армении в подобном процессе нормализации отношений с Турцией я не вижу", - подытожил американист.