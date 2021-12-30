Четверг, 30 Декабря 2021 12:51

АрмИнфо. Этот год был полон вызовов, но когда обращаю взгляд назад, то наполняюсь восхищением и надеждой по отношению к армянскому народу и Армении. Об этом говорится в поздравительном послании посла США в Армении Линн Трейси.

<Когда я в 2019 году я прибыла в Армению в качестве посла США, сразу почувствовала что-то исключительное, связанное с ней. Армения бросается в глаза своими культурными традициями, исчисляемой тысячелетиями историей, естественной красотой и общеизвестным гостеприимством. Но, несомненно, самой большой ценностью этой страны является армянский человек. Последние три года я много путешествовала по Армении и где бы не была, видела храбрость, силу, стойкость, надежду и преданность делу построения лучшего будущего, несмотря на вызовы и трудности>, - сказала посол.

Вместе с тем она отметила, что горда тем партнерством, которое было выстроено за последние 30 лет между США и Арменией, и глубокими связями, которые были заложены еще раньше и служат основой для укрепления контактов в будущем.

Трейси выразила гордость тем, что США продолжают содействовать Армении в сохранении и восстановлении культурного наследия. В частности, по ее словам, сейчас работы ведутся в монастырском комплексе Санаин.

<Я воодушевляюсь, когда заложенный при содействии Американского агентства развития (USAID) новый бизнес, выходит на новые рынки и создает новые рабочие места. Для меня в радость, когда армянские участники образовательной программы правительства США, возвращаясь в Армению, направляют свои новые знания и навыки на развитие и процветание своих общин. Это один два примера нашего партнерства. Несомненно, вызовы продолжатся, но особенность армянского народа в стойкости и силе. США продолжат работать с Арменией во имя лучшего будущего>, - отметила она, пожелав в новом году мира, здоровья и благополучия.