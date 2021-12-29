Среда, 29 Декабря 2021 18:35

АрмИнфо.Совет министров Ирана на заседании под председательством президента Ибрахима Раиси пришел к соглашению, что Китаю будет разрешено открыть генеральное консульство в городе Бендер-Аббас на юге страны.

Как передает Mehr, Совет министров Ирана или кабинет министров одобрил план, предложенный министерством иностранных дел Ирана в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях.

Кроме того, в соответствии с принципом 138 Конституции и соответствующими законами и постановлениями Совет министров Ирана согласился с предложением министерства иностранных дел ИРИ о выдаче разрешения на открытие генерального консульства в городе Капан в Армении.