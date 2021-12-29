Среда, 29 Декабря 2021 17:09

АрмИнфо.Комиссия по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном может быть создана в скором времени, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Он напомнил, что 26 ноября в Сочи лидеры России, Азербайджана и Армении договорились создать двустороннюю Комиссию по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном при консультативном содействии России.

"Исходим из того, что это произойдет в скором времени. Каких-либо непреодолимых препятствий на пути реализации данной договоренности на высшем уровне не усматриваем", - сказал он.

Замглавы МИД РФ отметил, что Россия с самого начала обострения обстановки на отдельных участках армяно-азербайджанской границы в мае выступила в качестве посредника, предложив свою помощь в вопросах запуска соответствующего переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией.

"Отмечу, что инциденты не имеют прямого отношения к зоне ответственности российских миротворцев. Проблема досталась в наследство с советских времен и обусловлена отсутствием надлежащего международно-правового оформления госграницы между двумя странами на всем ее протяжении", - подчеркнул он.