Среда, 29 Декабря 2021 13:53

АрмИнфо. Отказываясь осудить учиненный в Османской империи Геноцид армян, Анкара создает угрозу по части перспектив его повторения в будущем. Подобное мнение выразил АрмИнфо академик НАН Армении, тюрколог Рубен Сафрастян.

"Последнее уже создает для Армении угрозу безопасности. И я думаю, что Еревану необходимо в этом направлении серьезно поработать с Россией, США и Францией - странами, признавшими факт геноцида. Мы должны представить переговоры со страной, отказывающееся осудить тягчайшее преступление - Геноцид армян, как существенную уступку. Это даст нам определенные рычаги в фактически стартовавшей четвертой попытке нормализации отношений с Турцией", - подчеркнул он.

Комментируя распространенную МИД Армении информацию о готовящейся в Москве первой встрече спецпредставителей Армении и Турции, академик предположил, что выбор Москвы будет иметь символическое значение, свидетельствующее о том, что Россия положительно относится к началу переговорного процесса.

Комментируя шансы на успех четвертой попытки нормализации отношений, Сафрастян напомнил, что две из трех предыдущих попыток фактически курировались из Вашингтона, однако, завершились неудачей. Не усматривает больших шансов на успех тюрколог и у четвертой попытки. Особенно с учетом продолжающейся турецкой политики по выставлению предусловий Армении на фоне того, как Ереван объявил со своей стороны о начале процесса без каких-либо предусловий.

Сафрастян, при этом, считает важным фактором уже выраженную на самом высоком уровне заинтересованность США и РФ в процессе нормализации армяно-турецких отношений. На его взгляд, это говорит об их обоюдных усилиях в направлении начала четвертого этапа переговоров между Ереваном и Анкарой. Последнее, согласно тюркологу, в значительной степени обуславливает формирование турецкого интереса к переговорам с Арменией.

"Именно поэтому четвертый этап для Турции достаточно важен. Именно поэтому Анкара проявляет в этом направлении инициативу. Туркам важно продемонстрировать центрам силы собственную заинтересованность в нормализации отношений с Арменией. Что, впрочем, совершенно не помешает им уже на начальной стадии переговоров выдвинуть перед Арменией очередное предусловие в виде "Зангезурского коридора", о чем неоднократно заявляли представители высшего турецкого руководства, подытожил академик.