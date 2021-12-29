Среда, 29 Декабря 2021 13:52

АрмИнфо. Указом президента Армении Армена Саркисяна Даниел Балаян освобожден с должности начальника Авиационного университета имени маршала Ханферянца.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента Армении. Балаян возглавлял летный университет два десятилетия. Является летчиком-инструктором 1-го класса и инструктором воздушно-десантной подготовки. Летные его часы на самолетах и вертолетах составляют 5000 часов, полеты с парашютом - более 900.

Награжден Орден "Вардан Мамиконян"; Медалью "За боевую службу"; Медалью <За заслуги перед Отечеством> II степени; Медалью <За безупречную службу> I и II степени; Медалью "Маршал Баграмян".