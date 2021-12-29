Среда, 29 Декабря 2021 13:51

АрмИнфо.Ввод в эксплуатацию участка железной дороги Горадиз - Мегри - Ордубад - Джульфа - Ерасх принесет в Армению весьма серьезные инвестиции. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель партии "Республика", экс-премьер Армении Арам Саркисян.

16 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил достигнутую на встречах с президентом Азербайджана в Сочи и Брюсселе договоренность о строительстве участка железной дороги Горадиз - Мегри - Ордубад - Джульфа - Ерасх. В связи с чем, поручил начать подготовительные работы для строительства на ее армянских участках. По его словам, Армения и Азербайджан планируют завершить строительство в течение 2-3 лет.

"Понятно, что участок на территории Армении придется восстанавливать практически с нуля, поскольку рельсы и шпалы были разобраны еще 2000-х и проданы в Иран. В короткий период моего премьерства я выступил против подобного "бизнеса", запретив продажу, после чего столкнулся с серьезным недовольством тогдашнего президента Роберта Кочаряна", - заметил он.

В любом случае, проект по оценкам Саркисяна, достаточно интересен не только непосредственным участникам, но и для потенциальных инвесторов, что, на его взгляд, является залогом осуществления в будущем немалых инвестиций в армянскую экономику. По оценкам Саркисяна, как правило, любые территории на которых работают железные дороги, всегда вызывают интерес инвесторов. И иностранные инвесторы будут инвестировать в Армению хотя бы потому, что данная инфраструктура будет связывать 80-ти миллионные рынки Турции и Ирана.

Согласно предварительным расчетам Министерства территориального управления и инфраструктур РА, восстановление железной дороги Горадиз - Мегри - Ордубад - Джульфа - Ерасх на территории Армении обойдется в более $226 млн. $221 млн. необходимы на восстановление 45-километрового участка в Мегри, еще $5 млн. на восстановление километрового участка в Ерасхе.