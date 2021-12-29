Среда, 29 Декабря 2021 12:52

АрмИнфо. Закон о разрешении на национальную оборону (NDAA), подписанный вчера президентом США Джо Байденом, включает важные положения, направленные на привлечение Азербайджана и Турции к ответственности за военные преступления, совершенные ими в Арцахе. Об этом в своем микроблоге в Твиттер сообщил американский конгрессмен Фрэнк Паллоне.

<Я буду настаивать на том, чтобы требуемые отчеты были точными при документировании этих преступлений>, - подчеркнул он.

Отметим, что ранее американские конгрессмены призвали президента США ввести санкции против лидеров Турции и Азербайджана за агрессию против Арцаха и Армении, восстановить действие 907 поправки на эмбарго поставок вооружения Азербайджана и приостановить военную помощь Азербайджану до тех пор, пока не будет гарантий безопасности для армянского населения. Конгрессмены также призвали расследовать преступления, совершенные Азербайджаном в ходе прошлогодней агрессии против Арцаха.