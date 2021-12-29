Среда, 29 Декабря 2021 12:52

АрмИнфо. Армяно-Российский университет и Министерство высокотехнологичной промышленности Армении подписало соглашение об использовании финансовой помощи, предоставляемой государством в виде грантов.

Как сообщает пресс-служба Университета, основная цель программы - создать универсальную систему для строительства, контроля и управления малыми и средними дронами, которая позволит подобрать оборудование, необходимое для конкретной задачи, а программное обеспечение будет универсальным во всех конфигурациях. Дроны будут состоять из модулей. Для каждого модуля будет несколько альтернативных физических устройств, в зависимости от решаемой проблемы.

Министерство высокотехнологичной промышленности выделит РАУ 20 млн драмов на реализацию объявленной Армяно-Российским университетом программы. Реализация этой программы облегчит строительство различных малых и средних БПЛА с их базовым программным обеспечением и функциями.

Проект реализуется в рамках двух образовательных программ Армяно-Российского университета: <Интеллектуальные системы - робототехника> и <Беспроводная связь - датчики>.

В программе участвуют 14 студентов, которым университет предоставляет стипендию в размере 200 000 драмов в месяц.