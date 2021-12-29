Среда, 29 Декабря 2021 12:49

АрмИнфо.За прошедшие сутки в Армении было проведено 6 788 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 88 граждан (1,3%), выздоровело - 125 человек, скончалось -5.

По положению на 11:00 29 декабря фактическое лечение получает 4 123 пациента. С момента вспышки пандемии в стране выявлено 344 737 случаев заражения (13,4%) , число выздоровевших достигло 331 152 (96%) , летальных исходов - 7961 (2,3%). В общей сложности, в Армении было проведено 2 553 654 теста на коронавирус.