Вторник, 28 Декабря 2021 13:22

АрмИнфо.Необходимо констатировать, что только- только намечающийся армяно-турецкий диалог уже обусловлен диалогом Еревана и Баку. Подобное мнение выразил АрмИнфо заместитель директора Института востоковедения РАН Александр Скаков.

"Анкара объявляет о фактическом вовлечении в отношения с Ереваном Баку совершенно открыто. Соответственно, то, что в армяно-турецком диалоге многое обусловлено успешностью диалога армяно-азербайджанского является фактом. Думаю, что, собственно, старт диалога Еревана и Анкары запоздал именно вследствие затягивания решения по делимитации - демаркации границ между Арменией и Азербайджаном. Став возможным лишь после сочинской встречи", - подчеркнул он.

Таким образом, Анкара, по оценкам Скакова, никоим образом не собирается отказываться от собственных многолетних предусловий в отношении Еревана. Более того, собственным участием, посредством диалога с Арменией фактически выдвигает еще одно предусловие по части коридора через Сюникскую область Армении.

Комментируя, в этом свете, возможную повестку армяно-турецких переговоров, востоковед предположил, что она уже ясна и молчание сторон относительно ее содержания обусловлено отсутствием официального старта переговорного процесса. В этом свете, Скаков заметил предельную четкость позиций Анкары в отличие от все еще не до конца понятной позиции Еревана.

Комментируя последние предложения главы МИД и премьер-министра Грузии о готовности стать площадкой для диалога с участием Грузии, Армении и Азербайджана и "Инициатив? мирного соседства" между тремя странами, Скаков обусловил их попытками Тбилиси найти своё место в изменившемся Закавказье.

"Ситуация в регионе для Грузии после 44-х дневной войны существенно ухудшилась. Страна оказалась в окружении российских военных баз, расположенных в Абхазии, Южной Осетии, Армении, а теперь ещё и в Нагорном Карабахе. Дипломатический вес Грузии достаточно невелик, а ее участие в конфликтах еще более понижает ее посреднические возможности. В этом свете, единственное, что пока еще может предложить Армении и Азербайджану Грузия - это функции страны - транзитера", - подытожил Скаков.