Вторник, 28 Декабря 2021 13:20

АрмИнфо.Лишившиеся домов жители Гадрута провели акцию протеста перед правительством РА. Несколько сот беженцев из Нагорного Карабаха просят решить хотя бы их элементарные насущные потребности.

Как рассказал беженец из Гадрута Артур Степанян, предоставляемые государством единовременные пособия не обеспечивают их элементарных нужд. Он указал на отсутствие у государственных структур точных данных о количестве беженцев, находящихся на территории Армении сегодня, нецелевом использовании средств, выделяемых на нужды беженцев. <Мы просим, чтобы нам хотя бы выплачивали средства для снятия жилья, остальные свои потребности мы решим сами, мы работаем и на кусок хлеба зарабатываем>, - отметил Степанян, добавив, что если государство не окажет содействия, они окажутся попросту на улице.

Он добавил, что власти Арцаха заверяют, что для них строятся дома, они будут готовы к 2025 году если будет финансирование, если же нет, то нет.

Участники акции просят их вернуть в Гадрут с международными гарантиями их безопасности. Они также возмущены тем, что власти даже не предоставляют документы, свидетельствующие об их статусе беженца. Демонстранты вручили письмо с требованием в правительство РА.

Затем, участники акции шествием направились к зданию офиса ООН в Армении. Поздравив сотрудников офиса с наступающими праздниками, демонстранты отметили, что они не хотят никому вреда, и обстоятельства вынудили их скитаться от двери к двери. Затем было зачитано письмо, которое после было передано в офис ООН.

В письме отмечается, что несмотря на то, что прошел уже год с печальных событий осени 2020 года, их проблемы остаются нерешенными: им не предоставляется никакого статуса, возникло множество гуманитарных проблем, которые можно сказать не решаются.

Демонстранты требуют возвращения их в места прежнего проживания, то есть в Гадрут и международное признание независимости Арцаха и гарантии безопасности путем размещение международных миротворцев. Отмечается, что если процесс их возвращения в Гадрут будет запоздалым, обеспечить их жильем в Нагорном Карабахе, а сейчас предоставить средства на решение социальных вопросов. Демонстранты попросили ООН содействия в этом вопросе.

Конечной точкой шествия стало посольство Франции в Армении, где демонстранты озвучили те же требования.