Вторник, 28 Декабря 2021 10:47

АрмИнфо. Из-за сильных снегопадов и опасности схода лавин таможенно-пропускной пункт (ТПП) <Казбеги> на границе с Россией работает в чрезвычайном режиме, сообщает Служба доходов Минфина Грузии.

С 27 декабря через ТПП <Казбеги> пропускают все виды транспорта - как легковые, так и грузовые автомобили. По данным ведомства, также на полную мощность, но в чрезвычайном режиме работает и таможенный пункт <Сарпи> на границе с Турцией, так как водители автомобилей международных перевозок едут именно через Сарпи во избежание сложных метеорологических условий. Учитывая тот факт, что годовой объем международных грузовых перевозок значительно увеличился, все таможенные посты в Грузии работают на полную мощность, а процесс безопасной обработки международных грузовых автомобилей контролируется в полной координации с департамента патрульной полиции МВД, отмечают в ведомстве.

Меж тем, как сообщает МЧС РА, на территории РА есть закрытые и труднопроходимые дороги. Так, согласно ведомству, закрыта дорога, ведущая от крепости Амберд к озеру Кари в Арагацотнской области, также затруднен проезд через перевал Варденяц для большегрузов с прицепами.

В МЧС РА также со ссылкой на коллег из ЧС МВД Грузии и центра кризисного управления МЧС РФ по Северной Осетии сообщают, что дорога Степанцминда- Ларс открыта для проезда всех видов транспортных средств.