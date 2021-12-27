Понедельник, 27 Декабря 2021 19:02

АрмИнфо.Действия и обсуждения, связанные с Арцахом, должны иметь четкие и сформированные на национальных интересах цели, а принципы и красные линии - выше каких-либо узких и краткосрочных интересов, в том числе внутреполитических. Об этом на своей странице в Фейсбук написал государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян.

В этой связи он подчеркнул, что это относится к политическим силам и деятелям как Арцаха, так и Армении и диаспоры, начиная с него самого.

"Кто-нибудь сомневается в том, что армяне Арцаха продолжают и будут продолжать свою борьбу во имя армянского будущего Арцаха, международного признания независимости и, наконец, объединения с Матерью Арменией?", - задался вопросом госмининистр. В частности, он отметил, что для каждого армянина воля и чаяния армян Арцаха должны быть незыблемой основой в их стремлениях и усилиях по поддержке Родины.

"Перед каждым армянином, который считает, что Арцах должен оставаться армянским, стоит задача - в первую очередь, не навредить, а потом уже оказать подержку", - сказал он.

Отметим, что это выступление госминистра Республики Арцах стало ответом на недавнее интервью премьер-министра Армении Никола Пашяняна, где последний позволил себе неоднозначные, пораженческие высказывания по поводу карабахского урегулирования и будущего Арцаха. По этому поводу выступил сегодня и президент НКР Араик Арутюнян.