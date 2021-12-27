Понедельник, 27 Декабря 2021 17:03

АрмИнфо. Напряженность между Россией и Западом привела к тому, что возможность комплементарности резко сузилась или вообще не существует. Об этом на пресс-конференции 27 декабря заявил второй президент Армении Роберт Кочарян.

Он напомнил, что во время его президентства была провозглашена политика комплементарности, но тогда в отношениях Россия-НАТО у России было больше планов с НАТО, чем у Армении.

<Был специальный совет Россия-НАТО. Это означает, что мы должны более понятным образом определиться, чего хотим.

Я до сих пор не понял логику и направление нашей внешней политики. Очень простой пример: США организуют так называемую демократическую конференцию. Очевидно, что это антироссийская и антикитайская инициатива. Что нам там делать? Ради какого-то 3-минутного бессодержательного выступления, мы вступили в формат, направленный против стратегического союзника, обеспечивающего безопасность твоих границ, зачем мы участвуем в мероприятии против этой страны? У меня нет объяснения>, - отметил Кочарян, выразив убеждение, что это попытка реанимировать тренд, имевший достаточно мощный потенциал после развала СССР.

По словам второго президента РА, в то время идея сводилась к тому, что демократизировав весь мир, станет возможно сделать его более предсказуемым и безопасным.

<Но потом были цветные революции с катастрофическими последствиями, была арабская весна, было вторжение в Ирак, Афганистан также с последствиями стихийного бедствия, были пытки Гуантанамо. В этот миф более не верят. Сейчас, отложив все это в сторону, мы бодро вошли в процесс, чтобы получить <присутствует>>,- отметил Кочарян, при этом выразив убеждение, что если конфронтация в отношениях Запад-Россия усилится и получит крайние проявления, Армения может попасть под раздачу, если у нас не будет сильной армии и прочной системы безопасности.

Кочаряна считает, что цель Запада - вывести Россию из этого региона или хотя бы существенно снизить их влияние в этом регионе.

На уточнение, означает ли это, что вектор внешней политики должен быть направлен исключительно в сторону РФ, Кочарян задался ответным вопросом о целесообразности участия в мероприятии, имеющем откровенно антироссийскую направленность.

<Есть множество других форматов, где антироссийская направленность не подчеркивается. Нельзя очертя голову прыгать в вагон, который идет в другом направлении. Это не имеет ни малейшего отношения к твоему участию в ОДКБ, ЕАЭС. Определись, где ты. Конечно, баланс нужно сохранять, но понимают ли те люди, которые должны сохранить этот баланс, что такое баланс?>, - подытожил он.