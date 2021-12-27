Понедельник, 27 Декабря 2021 17:02

АрмИнфо. Я вообще не считаю правильным, что каждое правительство должно приходить и переписывать Конституцию на свой лад. Об этом 27 декабря на пресс-конференции в Ереване заявил второй президент РА Роберт Кочарян, отвечая на вопрос, поддержит ли он поправки в Конституцию, если предложат перейти к полупрезидентской модели управления от 2005 года.

<Прежде всего, чтобы провести конституционные реформы, вы должны объяснить, что не работает в этой Конституции, потому что это серьезный шаг. Наконец, мы даже не знаем, какую модель они хотят использовать. В мое время мы пошли на конституционные реформы, потому что считали, что европейская интеграция важна для Армении. Мы присоединились к Совету Европы и в процессе вступления в этот процесс мы взяли на себя обязательство провести конституционные реформы>, - сказал Роберт Кочарян, добавив, что тогда были понятны упущения действующей Конституции.

В качестве примера он привел пункт, что президент мог распустить Национальное собрание самостоятельно по согласованию со спикером и премьер-министром, или премьер участвовал в заседании правительства лишь с одобрения президента.

"Такова была Конституция. Вам приснился плохой сон, вы проснулись утром и решили распустить парламент. Вы могли позвонить премьер-министру, а затем спикеру парламента и проконсультироваться. В то время, согласно Конституции, премьер-министр председательствовал на заседаниях правительства по поручению президента, как это было прописано в Конституции. Форма управления ыла полупрезидентской, но по сути президентской. Весь процесс назначения судей был централизован в руках президента. И я добровольно пошел на сокращение полномочий института президента. Но мы все объяснили публике. Мы сказали, что делаем то или это по тем или иным причинам>, - пояснил Роберт Кочарян, подчеркнув, что сейчас они пытаются изменить Конституцию, не объясняя общественности, почему, что в ней не так.

Роберт Кочарян заявил, что выступает за полупрезидентскую систему. <Да, я за полупрезидентскую систему, но я против проведения конституционных реформ таким образом. Я вообще не считаю правильным, что каждое правительство должно приходить и писать Конституцию на свой лад. Ни у одного президента в Армении не было столько полномочий, сколько сегодня у премьер-министра, что ненормально, и возможно перераспределение полномочий.

В отличие от Конституции того времени, когда все изменения предполагали референдум, сейчас достаточно изменений может внести через парламент. Теперь у вас есть большинство, если вы действительно хотите иметь более сбалансированную систему правления, покажите мне, сделайте несколько шагов. Уменьшите полномочия института супер-премьер-министра, который вы критиковали. Кто вам мешает, кто держит вас за руку, сделайте это. Поэтому есть серьезные подозрения, что все это делается с другой целью - создать возможность для размещения в ином месте>, - констатировал Кочарян.

Касаясь внутриполитический процессов, второй президент обратил внимание на серьезный спад рейтинга действующего премьера, при этом признав, что без сомнения, упал и рейтинг оппозиции.

<Просто мы надеемся, что наш рейтинг является возобновляемым рейтингом, если мы говорим об оппозиции как одном общем, а рейтинг властей в случае падения такими темпами - не восстанавливающийся спад>, - отметил Роберт Кочарян.

На вопрос журналиста, нет ли здесь проблемы лидеров, второй президент ответил: <Я только буду приветствовать, если в Армении также сформируются политические оппозиционные силы, которые будут в состоянии организовать и вывести народ на улицы. Если у кого-то это получится лучше, чем у нас, мы готовы встать рядом с ними, готовы поддержать всеми возможностями>, - заявил политик.

На просьбу дать оценку процессам вокруг уже бывшего мэра Еревана Айка Марутяна и легитимности избрания нового градоначальника, Кочарян выразил убеждение, что новый мэр не может считаться легитимным. <Я это говорю не в защиту Айка Марутяна, его я не знаю, но очевидно одно

- что он пользуется 100% узнаваемостью в Армении. Его любили как артиста, и, возможно, продолжают любить. Очевидно, что сложилось впечатление, что два года в Ереване власти вообще нет, но последний год в рейтинговом плане начал расти. Нового никто не знает. Когда проходили выборы мэра, было очевидно, что узнаваемость Айка Марутяна выше, чем премьер-министра. Если он должен был уйти, очевидно, что должны были состояться выборы в Ереване>, - отметил второй президент.

По его словам, не может управлять Ереваном человек, которого никто не знает. <Может, он очень хороший парень, я не знаю, кто этот человек. С точки зрения общественного восприятия легитимности есть чрезвычайно большой дефицит легитимности. Все объяснения в духе <политическая команда> и тому подобное - блеф>, - добавил второй президент.

На вопрос, примет ли блок <Армения> участие в выборах в совет старейшин Еревана, если таковые состоятся, Кочарян заметил, что обязательно примет. Одновременно он отметил, что власти сами бы пошли на такие выборы, будь они уверены в победе.