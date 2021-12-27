Понедельник, 27 Декабря 2021 13:58

АрмИнфо.После недавнего интервью премьер-министра Армении Никола Пашинян пора сказать публично, а не только в узких экспертных кругах: раздел Армении на Западную и Восточную в 21 веке можно считать практически оформленным. Восточная Армения выстраивается на основе Арцаха и Сюника, под кураторством РФ, Западная Армения 21 века на остатках АрмССР под кураторством Запада. Об этом на своей страничке в Фейсбук написал арцахский эксперт в сфере безопасности, экс-советник главы МИД Арцаха Рачья Арзуманян.

Он отметил, что Армения смогла бы преодолеть раскол и достигнуть малого Миацума в результате арцахского этапа национального-освободительного движения, когда армянский народ смог принять в 1990 году Декларацию независимости, провозглашающую воссоединение Арцаха и Арменией. Однако уже в 1991-92 гг. армянская власть в Ереване пошла на вхождение в международные организации (СНГ, ОБСЕ, ООН) в границах АрмССР, не утруждая себя хотя бы заявлением о наличии "нагорно-карабахской проблемы". В 1995 году власти Армении окончательно оформили раскол внутри армянской государственности, приняв Конституцию без Арцаха.

Как подчеркнул Арзуманян, в 2020-21 гг. армянские власти в Ереване намерены оформить раскол на международной арене, передав гарантии безопасности Арцаха, а затем и Сюника (уверен в этом) РФ. Таким образом, центры силы и армянские власти возвращают нас к болезненному для Армении паттерну раскола, когда вновь придется ставить и решать проблему объединения армянского народа на территории Исторической Армении в рамках одного государства.