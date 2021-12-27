Понедельник, 27 Декабря 2021 13:19

АрмИнфо. Армения продолжает оставаться основным гарантом социальной безопасности Нагорного Карабаха. Об этом 27 декабря заявил министр социального обеспечения и труда Нарек Мкртчян РА в ходе итоговой пресс-конференции.

По словам министра, после 44-днвеной войны Армения реализовала в Арацхе около двух десятков программ. Касались они социальной поддержки, предоставления жилья и трудоустройства. Помимо этого, власти РА начали думать и об организации программ развития. Эти программы, как считает министр, позволили преодолеть ряд поствоенных проблем. “С радостью должен констатировать, что свыше 80% арцахцев вернулись на родину. Некоторые по-прежнему находится в Армении, и мы продолжаем оказывать им необходимое внимания”, - заявил глава ведомства. Как считает Мкртчян, при наличии жилья и рабочих мест большинство переселенных в Армению арцахцев вернуться в Арцах.

Как пояснил министр, программы поддержки, оказываемые правительством РА, были разные – начиная с выплат в размере 68 тысяч драмов, которые выдавались в течение 4 месяцев, и предоставления помощи совершеннолетним и несовершеннолетним жителям тех населенных пунктов НКР, которые по итогам войны перешли под контроль врага, до оказания помощи лицам, чьи дома и квартиры пострадали в результате военных действий, получившим физические и душевные травмы. “Эти программы будут продолжены и в первом квартале 2022 года, одновременно будет стимулирован компонент по трудовому обустройству населения Арцаха”, - заявил он.