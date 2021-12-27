Понедельник, 27 Декабря 2021 12:33

АрмИнфо. Избирательные, ситуативные и обусловленные политической пристрастностью действия правоохранительной системы на выборах в органы местного самоуправления в Армении недопустимы и к добру нас, однозначно, не приведут. Подобное мнение выразил АрмИнфо общественно- политический деятель Сурен Саакян.

5 декабря, в 36 общинах 9 областей Армении прошли последние в текущем году выборы в органы местного самоуправления. Согласно официальным данным ЦИК РА, лишь в 16 из 36 общин правящая партия "Гражданский договор" набрала более 50% голосов.

Комментируя аресты победившего на выборах в Ванадзоре экс-мэра Мамикона Асланяна, главы блока "Объединенный Варденис" Арама Арутюняна, избранного мэра Гориса Аруша Арушаняна, Саакян охарактеризовал данный процесс как весьма похожий на политические преследования. На его взгляд, таким образом, посредством правоохранительной системы правящая партия пытается нейтрализовать руководителей победивших политических сил в тех общинах, в которых она шансов на победу не имела, припомнив им проделки из прошлого.

Оценивая местные выборы в целом, Саакян подчеркнул, что политическая команда, которой он оказывал поддержку на выборах - партия "Выбор гражданина", по итогам выборов получила места в Советах старейшин во всех четырех общинах, в которых принимала участие. И, в целом, несмотря на все очевидные недостатки и проблемы, в условиях которых проходили последние местные выборы, политик считает их шагом вперед в сравнении с выборами, имевшими место до 2018 года.

"Среди подобных проблем: недопустимое, на мой взгляд, злоупотребление административными рычагами, скопления избирателей и других лиц на избирательных участках и конечно давление на кандидатов. Я хотел бы особо подчеркнуть, что раз от разу после 2018 года каждый избирательный процесс формирует больше проблем и содержит в себе больше недостатков, чем предыдущий. Последнее также позволяет говорить о не самых лучших тенденциях в процессе развития демократии в нашей стране", - подытожил Саакян.