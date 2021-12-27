Понедельник, 27 Декабря 2021 12:32

АрмИнфо.За последние сутки в Армении провели 4 669 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 59 новых случаев заражения (1,2%), при этом выздоровело 248 человек, скончалось - 7.

Согласно источнику, по положению на 11:00 27 декабря фактическое лечение получает 4 250 пациентов.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 540 319 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 344 540 человек (13,5% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 330 841 (96%), скончалось - 7 950 (2,3%).