Понедельник, 27 Декабря 2021 12:29

АрмИнфо. Депутат парламента Армении от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абраамян убежден, что цель резонансных заявлений главы правительства РА по Арцаху - отстранение от власти действующего президента Нагорного Карабаха.

По его убеждению, главная особенность пресс-конференции Никола Пашиняна/комментариев в Facebook заключается в том, что она сопровождается четкими действиями по изменению внутриполитического <расклада> в Арцахе.

<По понятным причинам внимание общественности приковано к проазербайджанским пропагандистским акцентировкам Никола Пашиняна и представлению темы под азербайджанским <соусом>, однако основная цель Никола - отстранение от должности действующего президента Арцаха.

Проблема в данном случае не в личности Араика Арутюняна. Пашинян, понимает, что проведение новых президентских выборов в Арцахе на данный момент практически невозможно, поэтому он начал закулисный процесс отстранения Арутюняна>, - считает оппозиционер.

Вместе с тем он констатирует, что проблема здесь не в том, хорош или плох Араик Арутюнян, чтобы начать связанный с этим процесс, а в том, что для Пашиняна начало процесса устранения Арутюняна и обеспечение вакантной должности президента - это самый короткий и последний шаг в

вопросе лишения Арцаха последнего компонента - субъектности.

<Небольшая часть бурлящих процессов в Арцахе на данный момент видима широкому кругу общественности, и, надеюсь, в ближайшие дни политические силы Арцаха заговорят на эту тему. В условиях активного противостояния здоровых сил Арцаха первый этап пашиняновских политических перестановок провалился, теперь наступил период политических консультаций, цель которых - обеспечить политическую стабильность в Арцахе.

Действия Пашиняна в Арцахе также имеют внешние мотивы, они способны внести коррективы в региональные перестановки, однако на данный момент, по- видимому, этот сценарий не удается реализовать.

Внутренний мотив Пашиняна - полное избавление от ответственности за арцахский вопрос и взамен получение от Турции и Азербайджана компромисса по другим вопросам>, - считает оппозиционер.

В заключение Абраамян констатировал, что Араик Арутюнян после 2018 года допустил бесчисленное множество ошибок и неудач, на нем огромная доля вины в различных процессах, однако на данном этапе внимание политических сил, активных групп общества, людей, озабоченных судьбой Арцаха и Армении, должно быть сосредоточено на очередной волне нападок на Арцах, в основе которой - не Араик Арутюнян, а окончательный крах субъектности Арцаха.

Отметим, что 24 декабря Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе состоявшейся он-лайн пресс-конференции для СМИ и общественных организаций выступил с массой умозаключений по поводу карабахского урегулирования. По его убеждению, в течение всего почти 30-летнего историю вопрос ни один из представителей армянских властей не оспаривал прав, проживавших в НКАО азербайджанцев и никогда Нагорно-карабахская автономная область (НКАО) не рассматривалась как исключительно армянское образование, потому что в НКАО, во всяком случае, как считает Пашинян, в переговорах это зафиксировано, жили и азербайджанцы. И защита их прав была в <теме переговоров>. Когда речь шла о референдуме о статусе Нагорного Карабаха, речь шла об участии всего населения, не только армянского населения, но и азербайджанского, сказал он. Отсюда Пашинян сделал гипотетический вывод, что если бы референдум происходил по <армянской логике>, то возникает вопрос, <могли бы в этой же логике азербайджанцы НКАО воспользоваться правом на самоопределение от НКАО>? Он считает, что армянская сторона на переговорах приняла тот факт, что НКАО является не только армянским образованием, но как минимум армяно­азербайджанским, в смысле демографической структуры населения в условиях, что в НКР жили ранее и азербайджанцы. Он также заверил, что в 2016 ом параметры статусного решения вопроса сопредседатели решили передать на рассмотрение в СБ ООН. <Когда это в СБ ООН, решение очень прогнозируемо, потому что в 1993 году СБ ООН принял резолюцию, в которой говориться, что признается территориальная целостность и нерушимость границ Азербайджана, а Нагорный Карабах называется Нагорно-Карабахская область Азербайджана. И если фиксируется этот статус Нагорного Карабаха, означает, что уточнение окончательного статуса должно происходить по Конституции Азербайджана. Вот эта катастрофа произошла в 16 ом году> - сказал Никол Пашинян.

В Степанакерте жестко отреагировали на это заявление премьера Армении, напомнив, что возврата к прошлому нет, и никто не может говорить от имени народа Арцаха, кроме властей НКР. В Арцахе также подчеркнули, что никогда не будут в составе Азербайджана, и ни в каком статусе.