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 Пятница, 24 Декабря 2021 23:52

Никол Пашинян выступил с массой умозаключений по поводу истории карабахского урегулирования

Никол Пашинян выступил с массой умозаключений по поводу истории карабахского урегулирования

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе состоявшейся он-лайн пресс-конференции для СМИ и общественных организаций выступил с массой умозаключений по поводу карабахского урегулирования.

По его убеждению, в течение всего почти 30-летнего историю вопрос ни один из представителей армянских властей не оспаривал прав проживавших в НКАО азербайджанцев и никогда Нагорно-карабахская автономная область (НКАО) не рассматривалась как исключительно армянское образование, потому что в НКАО, во всяком случае, как считает Пашинян, в переговорах это зафиксировано, жили и азербайджанцы. И защита их прав была в «теме переговоров». Когда речь шла о референдуме о статусе Нагорного Карабаха, речь шла об участии всего населения, не только армянского населения, но и азербайджанского, сказал он. Отсюда Пашинян сделал гипотетический вывод, что если бы референдум происходил по «армянской логике», то возникает вопрос, «могли бы в этой же логике азербайджанцы НКАО воспользоваться правом на самоопределение от НКАО»? Какие отношения должны были возникнуть в этом случае, - задается своим же вопросом Пашинян.  

При этом он отметил, что это не его свободная трактовка, а он говорит именно о логике переговоров, которая никогда не обсуждалась публично. В этом контексте, какая картина территориальной целостности Нагорного Карабаха должна была быть сформирована? По его словам, сегодня звучат мысли и делаются заявления, которые не имеют никакой реальной связи с переговорными реалиями на 2018 год. Он считает, что армянская сторона на переговорах приняла тот факт, что НКАО является не только армянским образованием, но как минимум армяно-азербайджанским, в смысле демографической структуры населения в условиях, что в НКР жили ранее и азербайджанцы. «Когда я говорю, что в 2016 году в переговорном процессе произошла катастрофа, я имею ввиду именно этот контекст, который многослоен. В 2016 году сопредседателями были предложены 3 пакета предложений, в которых впервые с 2011 года не было упомянуто, что Нагорный Карабах получает промежуточный статус. Но катастрофа даже не в этом. В этих пакетах было отмечено, что вопрос уточнения временного статуса должен быть перенесен в Совбез ООН и СБ ООН проконсультировавшись с Азербайджаном, с Арменией, с сопредседателями МГ, с председателем ОБСЕ, принял решение, относительно указанных мною систем, о применении юридических и практических нюансов. Проблема в том, что в течение всего переговорного процесса, армянская сторона делала все, чтобы решение вопроса было в компетенции МГ ОБСЕ. Но в 2016 ом параметры статусного решения вопроса сопредседатели решили передать на рассмотрение в СБ ООН. Прогнозируемо ли какое решение примет СБ ООН, потому что вопрос в том, до выяснения окончательного статуса, при получении временного статуса, частью какой страны является Карабах? Когда это в СБ ООН, решение очень прогнозируемо, потому что в 1993 году СБ ООН принял резолюцию, в которой говориться, что признается территориальная целостность и нерушимость границ Азербайджана, а Нагорный Карабах называется Нагорно-Карабахская область Азербайджана. И если фиксируется этот статус Нагорного Карабаха, означает, что уточнение окончательного статуса должно происходить по Конституции Азербайджана. Вот эта катастрофа произошла в 16 ом году» - сказал Никол Пашинян.

По его словам, когда он услышал заявление Сержа Саргсяна о том, что он оставил переговорное наследие, по котором Арцах оставался армянским, Пашинян был удивлен, потому что это была цитата из статьи Левона Тер-Петросяна 1997 года «Война или мир? Время стать серьезнее», когда первый Президент сформулировал целью то, чтобы Арцах был армянским. Серж Саргсян раньше говорил, что Арцах никогда не будет в составе Азербайджана, сейчас он этого не сказал, а сказал, что Арцах должен был быть армянским. «Но я и с этим выражением не согласен, потому что Арцах не целиком оставался армянским, потому что имеется ввиду состав населения, а по переговорам Арцах должен был иметь и армянское и азербайджанское население. Должна была быть в Нагорном Карабахе законодательная власть? Да, должна. Но она не должна была быть армянской, там должна была быть армянская квота и азербайджанская квота. В Нагорном Карабахе должен был быть орган местного самоуправления? Да. Но, эти органы должны были быть не только армянскими, но и азербайджанскими. Этот документ был не только следствием апрельской войны, но и причиной», - сказал Пашинян.

Как далее отметил Пашинян, в 2011 году был согласованный Казанский «довольно хороший документ». Армения согласилась подписать его, но Азербайджан, по своим причинам отказался. В Казанском документе, хоть и не так гладко, но четко было зафиксировано, что Арцах получает промежуточный статус. После этого, по мнению Пашиняна, Азербайджан начал интенсивно вооружаться. С 13 года начинается военная эскалация, в 14-ом углубляется и появляются признаки, когда сопредседатели начинают предлагать Армении отказаться от предложения о промежуточном статусе со многими вытекающими из этого моментами. Армянская сторона, разумеется, не соглашается, поскольку это принципиальный вопрос. Военная эскалация еще более усиливается в 15 году. И в январе, зимой 16-ого года сопредседатели официально предъявляют Армении новый переговорный пакет, в котором уже нет предложения о промежуточном статусе Нагорного Карабаха. Армянская сторона отвергает этот документ. В апреле 16-ого года начинается война. В июле 16 ого года Армении делается тоже самое предложение, и Армения снова отвергает. И вот, в августе уже предъявляется пакет, в который включен упомянутый мной катастрофический вариант с Совбезом ООН.

По словам премьера Армения, конечно, заинтересована в подписании мирного договора, и недавно сопредседатели Минской группы ОБСЕ выдвинули повестку переговоров, одним из пунктов которой была проблема мирного и всеобъемлющего урегулирования. «Да, мы этим заинтересованы, и мы не отказались и не будем отказываться говорить на эту тему», - подчеркнул Пашинян. 


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