Пятница, 24 Декабря 2021 17:30

АрмИнфо. Сегодня я могу с убежденностью утверждать, что воссоздать формат СССР невозможно. Подобное мнение выразил АрмИнфо Чрезвычайный и Полномочный Посол, экс-глава МИД Арцаха Арман Меликян.

"По всей вероятности, это прекрасно осознает и российский президент Путин. И, тем не менее, никак не препятствует распространению идей в духе СССР 2.0. Не исключено, что все это делается с целью посеять в некоторых постсоветских государствах определенные настроения. Идея реинкарнации СССР может претвориться в жизнь разве что в виде стимулирования процесса объединения РФ и Беларуси", - подчеркнул он.

В самой России дипломат усматривает в отношении идеи реинкарнации Советского Союза двойной подход. Так, с одной стороны, Владимир Путин продолжает утверждать, что подобной цели возвращения в прошлое Москва никогда не ставила и не ставит. Но с другой стороны - в российских СМИ невооруженным взглядом просматривается некая ностальгическая линия и достаточно активная пропаганда общего прошлого в рамках СССР.

На этом фоне, Меликян прогнозирует в двух - трехлетнем разрезе усилия Москвы в направлении увеличения собственного влияния в Азербайджане. Параллельно с сохранением текущего уровня экономического присутствия в Армении. Он также не исключил возможности свертывания российского военного присутствия в Армении в пользу его наращивания в Арцахе. По прогнозам дипломата, подобные перспективы обусловлены вхождением Южного Кавказа в очередной период турбулентности, нестабильности и будущих перемен. Последний, на его взгляд, будет длиться как минимум лет 10.

"В контексте последних событий, наблюдающихся на армяно-турецком и армяно- азербайджанском треках, я бы отметил совпадение долгосрочных интересов Москвы и Анкары. Думаю, что основная логика взаимодействия Москвы с Ереваном и Баку будет подчинена данному совпадению. При этом, Россия и Турция продолжат противостояние по линии Украины. Что отнюдь не помешает им прекрасно сотрудничать на Южном Кавказе и в Центральной Азии", - прогнозирует Меликян.