Пятница, 24 Декабря 2021 17:29

АрмИнфо.Те инициативы, которые идут по итогам встречи в Брюсселе, в том числе и по части возобновления железнодорожного сообщения идут и развивают трехсторонние договоренности лидеров Армении, Азербайджана и России от 26 ноября текущего года. Об этом 24 декабря в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, их предметное обсуждение продолжается по линии трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трех стран.

В этом ключе она напомнила, что в рамках этого механизма рассматривается весь комплекс вопросов по разблокировке экономических, транспортных связей на Южном Кавказе, включая восстановление как железнодорожного, так и автотранспортного сообщения в регионе. <Как собственно и договорились главы государств в Сочи, мы ведем диалог к скорейшему запуску конкретных транспортных проектов. Безусловно о результата рабочей группы будут информироваться СМИ>, - сказала Захарова.

Касаясь заявлений, звучащих от лидеров региональных стран, в том числе и провокационного характера, представитель МИД РФ выразила убеждение, что все они должны бить в одну цель - должны работать на достижение этого результата, создания соответствующей атмосферы. На замечание, что атмосфера пока не фиксируется, Захарова отметила, что проблему, безусловно фиксируются, но над ними работают. <Очень важно формировать и создавать соответствующую атмосферу. Не зацикливаться и не ставить во главе угла существующие проблемы. Мы всё это видим, фиксируем, многое понимаем, разговариваем со сторонами. Но, нужно показывать и позитивные моменты>, - сказала представитель российского МИД.

На уточнение, как Москва относится к участию европейских экспертов в консультациях по процессу делимитации армяно-азербайджанской границы, Захарова еще раз обратила внимание, что Россия исходит из договоренностей от 26 ноября и движется в направлении создания двусторонней комиссии по делимитации между Азербайджаном и Армений, с последующей демаркацией при консультативном содействии России, по запросу сторон.

<При этом мы приветствуем инициативы, которые направлены на нормализацию двусторонних отношений. Очень важно, и главное при этом учет региональных реалий, согласие Баку и Еревана, а также всё-таки добавленная стоимость от этого. Со своей стороны, мы продолжим оказывать всю необходимую поддержку и Армении, и Азербайджану, включая консультативную>, - подытожила она.

Захарова также затруднилась сказать, планируется ли какая-либо трехсторонняя встреча на полях встречи лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге 28 декабря. По ее словам, у нее такой информации нет.