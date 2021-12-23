Четверг, 23 Декабря 2021 18:10

АрмИнфо. В связи с поездкой кандидата в президенты Франции Валери Пекресс в Республику Арцах Временному поверенному в делах Франции в Баку вручена нота протеста. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Министерства иностранных дел Азербайджана.

В источнике говорится, что в связи с этим визитом Временный поверенный в делах Франции в Азербайджане был вызван в министерство иностранных дел страны.

Отметим, что 22 декабря Валери Пекресс совершила визит в Арцах в сопровождении двух важных сторонников - Мишеля Барнье и Бруно Ритайо. В Степанакерте кандидат в президенты Франции провела встречу с президентом и министром иностранных дел Республики Арцах.