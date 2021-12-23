Четверг, 23 Декабря 2021 17:58

АрмИнфо.В вопросе участия Грузии в пресловутом формате "3+3" не приходится исключать абсолютно ничего. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор региональных программ грузинского центра стратегического анализа GSAC Гела Васадзе.

"При этом, я абсолютно уверен, что участие Грузии в "3+3" противоречит ее национальным интересам. Конечно, недавнее заявление главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу об участии Грузии в очередной намечающейся в Турции встрече в формате "3+3" можно рассматривать как жест приличия в направлении Тбилиси. Но в любом случае, руководство Грузии неоднократно озвучивало собственную неготовность к участию в данном формате", - подчеркнул он.

В этом свете, грузинский политолог считает появление грузинского флага на состоявшейся 10 декабря в Москве первой встречи в фактическом формате "3+2" с участием замглав МИД России, Армении, Ирана, Турции и Азербайджана результатом упущений в работе МИД Грузии. По его оценкам, в Тбилиси могли избежать возникновения подобной щепетильной ситуации и предотвратить появление грузинского флага на мероприятии, на котором Грузия фактически отсутствовала.

После отказа от участия во встрече в рамках платформы "3+3" в Москве, Грузия 22 декабря предложила свою альтернативу в виде формата "Мирного соседства". По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, целью инициативы является развитие диалога, восстановление доверия между соседями и укрепление роли Грузии как медиатора диалога.

"У меня есть все ресурсы для начала такого диалога, очень хорошие, дружеские отношения с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым. Как вы знаете, за год у меня было по четыре официальных встреч с ними. Грузия предлагает соседям создание региональной платформы неформального диалога, в которой примут участие Армения, Азербайджан и Грузия", - подчеркнул Гарибашвили.

В этом свете, Васадзе подчеркнул важность, выраженной в ходе встречи с Ираклием Гарибашвили в рамках последнего визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Грузию, готовности сторон развивать региональные проекты. А также готовность Грузии содействовать установлению мира на Южном Кавказе.