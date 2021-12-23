Четверг, 23 Декабря 2021 11:44

АрмИнфо.За последние сутки в Армении провели 6 885 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 129 новых случаев заражения (1,8%), при этом выздоровело 295 человек, скончалось - 15.

Согласно источнику, по положению на 11:00 23 декабря фактическое лечение получает 5 119 пациентов.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 516 680 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 344 126 человек (13,6% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 329 576 (95,7%), скончалось - 7 936 (2,3%).