Среда, 22 Декабря 2021 11:58

АрмИнфо.Представляется, что в текущих отношениях с Турцией Армении будет лучше взять некоторую паузу. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института Кавказа Александр Искандарян.

"Вне всяких сомнений, проблемы с соседями надо решать. Но в данном конкретном случае ситуация для Армении усложняется наличием единой точки зрения, консолидированной позиции ее противников - Турции и Азербайджана. Меж тем, Армения сегодня далеко не в том состоянии, которое может позволить нам вести переговоры с турками на равных и защищать свои интересы. И если в ходе "футбольной" дипломатии Ереван мог сказать "нет" и на этом поставить точку, то сегодня Армения этой возможности лишена", - заметил он.

В подобных условиях шансы на успех Армении в процессе с Турцией, на взгляд политолога, зависят от того как пойдет геополитическая игра, поскольку уповать на собственные силы Ереван не в состоянии. Что стало производным итогом поражения в 44- х дневной войне. Как, собственно, и все то, что сегодня происходит как во внешней, так и во внутренней политике Армении.

Ереван и Анкара анонсировали переговоры в направлении достижения нормализации отношений. Спецпредставителем Армении в данных переговорах с Турцией назначен 31- летний член правления правящей партии "Гражданский договор", вице-спикер Национального собрания Армении Рубен Рубинян. Турцию будет представлять 63-летний турецкий дипломат, экс-посол Турции в Ливане, Японии, США, экс - секретарь турецкого Совбеза Сердар Кылыч.

Комментируя нынешний уровень отношений Армении с Азербайджаном, Искандарян заметил, что решить свои проблемы посредством войны Баку не удалось, а вопрос Арцаха продолжает оставаться частью международной повестки. При этом, решение приграничных проблем непосредственно Армении и Азербайджана, на его взгляд, необходимо всем, включая Россию, которая вынужденно этим занимается.

"Ну и конечно, вопрос коммуникаций. Москва стремится их разблокировать и тем самым посредством налаживания экономических

связей снизить напряженность между Арменией и Азербайджаном. При этом это совершенно не нужно ни туркам, ни азербайджанцам. Во всем этом

процессе им необходима одна единственная дорога через Сюник, которая не должна контролироваться Ереваном. "Зангезурский коридор" далек от экономики, это проект сугубо геополитический. И мы прекрасно видим, что и сегодня Азербайджан не открывает, а закрывает дороги с цель оказать на Армению еще большее давление", - подытожил Искандарян.