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АрмИнфо.За последние сутки в Армении провели 6 756 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 152 новых случая заражения (2,2%), при этом выздоровело 153 человека, скончалось - 7.
Согласно источнику, по положению на 11:00 22 декабря фактическое лечение получает 5 301 пациентов.
C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 509 795 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 343 997 человек (13,7% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 329 281 (95,7%), скончалось - 7 921 (2,3%).
|Секретарь Совбеза Армении на встрече с иранскими парламентариями указал важность запуска железной дороги Ереван-Нахиджеван-Джульфа
|Генсек ОДКБ и министр обороны Армении обсудили приоритеты армянского председательства в Организации
|Совет старейшин Ереван выбрал нового мэра
|Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения - Гарник Исагулян арестован
|Айк Марутян рассказал всю правду о <Гражданском договоре>
|Экс-министр культуры Армении объявлена в розыск
|НАН РА: Армянский генофонд имеет непрерывную генетическую историю, насчитывающую свыше 6000 лет
|"Честь имею" и "Айастан" ответили Андранику Кочаряну
|Кремль: Ведется подготовка встречи глав стран СНГ в Санкт-Петербурге до конца года
|Секретарь Совбеза Армении и Генсек ОДКБ обсудили ситуацию на армяноазербайджанской границе
|Подписана Программа межрегионального сотрудничества между правительствами РА и РФ на 2022-2027 годы
|Памятник Дудаеву в Турции разгневал Кадырова: Турецкие власти поддерживают террористов
|Прогноз: Вашингтон и Париж сегодня вежливо пропускают Москву вперед "в Карабахе", чтобы раскритиковать ее завтра
|Политолог: В отношениях с Турцией Армении лучше взять паузу
|Пашинян и Оверчук обсудили перспективы восстановления транспортных коммуникаций на Южном Кавказе
|За сутки в Армении подтвердилось 152 новых случая заражения коронавирусом, скончалось 7 человек
|Депутаты и аппарат парламента Армении будут премированы
|Оппозиционер: Военный бюджет Армении на 2022 год инерционный
|Эксперт: У Турции не будет никаких ограничений со стороны Армении на предстоящих переговорах
|Скончалась Рима Демирчян
|Арарат Мирзоян: Одним из приоритетов развития отношений между Арменией и Францией является расширение взаимодействия в торгово-экономической сфере
|Путин и Макрон удовлетворены стабилизацией обстановки в Нагорном Карабахе
|Америабанк открыл очередной столичный филиал - "Малатия"
|Армения и Россия рассматривают возможности реализации взаимовыгодных программ в сфере здравоохранения
|Международный фестиваль имени Арама Хачатуряна стал членом Ассоциации европейских фестивалей
|В преддверии реанимации Амулсарского золотоносного проекта Следственный комитет Армении прекратил уголовное дело в отношении компании Lydian Inernational
|Песков высказался о сотрудничестве союзников по ОДКБ с НАТО
|Госминистр Арцаха недоумевает: Почему лидеры некоторых стран хвалят Азербайджан за освобождение армянских пленных?
|IDBank выпустил очередной транш долларовых облигаций 2021 года
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Синоптики прогнозируют снижение температур в Армении на 14-16 градусов
|Валерии Пекресс: Франция хочет участвовать в мирном процессе
|Прогноз: Стартовавший процесс с Турцией чреват угрозами и априори неспособен завершиться для Армении чем-то хорошим
|Саркисян Макрону: Армения высоко ценит усилия Франции по установлению долгосрочного мира и стабильности в регионе
|Военно-грузинская дорога закрыта из-за угрозы схода лавин
|Прогноз: Отвертеться от брюссельских договоренностей Алиеву не удастся
|Кандидат в президенты Франции Валери Пекресс посетила "Цицернакаберд"
|Пашинян заявил о возможном запуске автомобильного сообщения с Азербайджаном
|В СК Армении сообщили о задержании Гарника Исагуляна за клевету в адрес посла РА в Украине
|Мэрия Еревана в первоочередном порядке заменит лифты в многоквартирных домах, где проживают герои Арцахской войны
|Онлайн-концерт туркменских и армянских музыкантов вновь соединил Ашхабад и Ереван
|"Мой шаг" сорвала очередное заседание Совета старейшин Еревана
|Члены делегации Меджлиса ИРИ указали на совпадение геополитических интересов Ирана и Армении
|Состоялась встреча Mинистра иностранных дел Tуркменистана с Президентом Пакистана
|Генсек ОДКБ: Меры по деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе как никогда востребованы и имеют первостепенное значение
|Число активных случаев коронавируса в Армении за неделю сократилось на 25,6%
|Минздрав: Самый высокий процент вакцинации в Армении зарегистрирован в Ереване, самый низкий - в Тавуше
|Армения передала Азербайджану двух задержанных азербайджанских военнослужащих
|МЧС Армении: Дорога Степанцминда-Ларс закрыта для проезда всех видов транспортных средств
|В МИД Франции приветствовали назначение Арменией и Турцией спецпредставителей по нормализации отношений
|В МИД Армении прокомментировали возможность встречи в ближайшее время спецпредставителей по налаживанию диалога между Ереваном и Анкарой
|Гарибашвили утверждает, что благодаря его тесным связям с Пашиняном между Арменией и Грузией установились идеальные отношения
|Мохаммад-Багер Галибаф пригласил Алена Симояна в Иран
|Левон Тер-Петросян и Сергей Копыркин выразили удовлетворение наблюдаемыми тенденциями стабилизации
|Фильмы Параджанова вошли в коллекцию Национального музея современного искусства Франции
|Прогноз: Без поддержки Запада Грузия может не выдержать давления Москвы в вопросе участия в инициативе "3+3"
|Тюрколог: Армения продолжает оставаться стеной, отделяющей Эрдогана от "Большого Турана"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Чавувшоглу: Спецпредставители Армении и Турции по нормализации двусторонних отношений встретятся в ближайшее время
|Заявление: Сегодня приоритетная задача РПА не заполучить власть, а вместе со здоровыми силами устранить капитулирующую власть
|Читать больше
|Прогноз: Вашингтон и Париж сегодня вежливо пропускают Москву вперед "в Карабахе", чтобы раскритиковать ее завтра
|Политолог: В отношениях с Турцией Армении лучше взять паузу
|Прогноз: Стартовавший процесс с Турцией чреват угрозами и априори неспособен завершиться для Армении чем-то хорошим
|Прогноз: Отвертеться от брюссельских договоренностей Алиеву не удастся
|Прогноз: Без поддержки Запада Грузия может не выдержать давления Москвы в вопросе участия в инициативе "3+3"
|Читать больше
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