Среда, 22 Декабря 2021 11:56

АрмИнфо.За последние сутки в Армении провели 6 756 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 152 новых случая заражения (2,2%), при этом выздоровело 153 человека, скончалось - 7.

Согласно источнику, по положению на 11:00 22 декабря фактическое лечение получает 5 301 пациентов.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 509 795 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 343 997 человек (13,7% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 329 281 (95,7%), скончалось - 7 921 (2,3%).