Вторник, 21 Декабря 2021 20:41

АрмИнфо.Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого собеседники обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

Согласно сообщению пресс-службы Кремля, при обмене мнениями президент РФ и президент Франции выразили удовлетворение стабилизацией обстановки и предпринимаемыми усилиями по налаживанию мирной жизни, восстановлению хозяйственных и транспортных связей в регионе.

Стороны также подчеркнули, что в этих вопросах Россия и Франция действуют и в дальнейшем намерены действовать синхронно.