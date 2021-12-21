Вторник, 21 Декабря 2021 19:05

АрмИнфо. В преддверии продажи золотоносной компании Lydian Inernational Следственный комитет Армении прекратил уголовное дело по факту возможного мошенничества, связанного с выдачей ей лицензии на осуществление строительства золотоносного рудника.

Напомним, что Амулсарское золотоносное месторождение является вторым по величине запасов в Армении. Согласно информации компании, месторождение содержит около 73733 кг золота со средним содержанием 0,78 г на тонну, а также 294.367 тонн серебра со средним содержанием

9.29 г на тонну. Oно расположено на юго-востоке страны, в 13 км от курортного города Джермук, в междуречье рек Арпа и Воротан. Экологи и рядовые граждане обеспокоены тем, что эксплуатация рудника может привести к загрязнению минеральных подземных вод Джермука и озера Севан. Начиная с лета 2018-го, активисты заблокировали, ведущие к руднику дороги, препятствуя тем самым его эксплуатации. Правительство Армении четкой позиции относительно проблемы и путей ее урегулирования не выражает. Хотя этого требуют обе стороны противостояния. Ко времени фактического замораживания строительства в 2019 году, по данным компании она уже вложила в проект порядка 200 млн долларов из 360 млн.

Как сообщает Следственный комитет, в рамках уголовного дела, который касается в том числе и оценки воздействия проекта на окружающую среду было исследовано большое количество материалов. Как говорится в сообщении СК <Предварительное расследование показало, что противоречивые аргументы в пользу одних и тех же экологических явлений и связанных с ними данных связаны с использованием разных методологий их расчета и оценки, с глубокими научными дебатами, а также с отсутствием конкретных критериев и методологии, одобренной законодательство РА. Соответствующие документы направлены в Министерство окружающей среды РА в рамках данного уголовного дела с целью устранения недостатков в правовой процедуре, регулирующей процесс оценки и экспертизы воздействия на окружающую среду>. Также отмечается, что в ходе предварительного расследования были проведены все необходимые следственные и судебные действия, но не было получено фактической информации о нарушении действующего законодательства и нормативов. А значит и состава преступления.

Отметим, что вчера российское агентство <Интерфакс> распространило информацию о том, что британская Lydian Inernational якобы намерена продать свой единственный актив - Амулсарское месторождение. В информации прошло много неточностей: акционерами Lydian уже давно не являются ни IFC, ни Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), которые присутствовали в капитале при ранней стадии ее создания и вывода акций на Канадскую фондовую биржу, листинг которых, в связи с банкротством компании был снят, а сама компания, понеся большие убытки в связи с позицией правительства, и получила частичную компенсацию от правительства Канады. В связи с обесцениванием акций Lydian Inernational. К ней, по данным АрмИнфо начали присматриваться некоторые, в том числе российские компании, уже имеющие опыт работы в Армении в этой сфере. Однако пока о конкретной сделке не сообщается, а сама компания накануне выступила с опровержением этой информации.

Так или иначе, но прямые и косвенные данные говорят о том, что проект Амулсарского рудника будет перезапущен в самые сжатые сроки. Еще в начале февраля 2021 года премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что правительство намерено вернуться к обсуждениям программ в сфере горнорудной отрасли производства, в том числе и к проблеме Амулсарского рудника. "В данном вопросе необходим будет взвешенный подход, учитывающий все аспекты. Нам надо будет попробовать в кратчайшие сроки найти пути решения", - сказал глава армянского правительства. Уже в мае и.о. министра экономики РА Ваан Керобян заявил, что по Амулсару пора принять какое-то решение. "Не может же этот вопрос вечно висеть в воздухе", - заявил он, добавив, что в первую очередь, надо дождаться результатов уголовного дела. Помимо этого, по его словам, даже в случае принятия окончательного положительного решения, на то, чтобы вернуть проект в рабочее состояние, потребуется примерно год.