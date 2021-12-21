Вторник, 21 Декабря 2021 16:29

АрмИнфо. Армения сегодня находится в наиболее невыгодной из существующих исходной точке для начала переговоров в направлении нормализации отношений с Турцией. Подобное мнение выразил АрмИнфо декан Факультета востоковедения ЕГУ, профессор Рубен Мелконян.

"Известно, что за последние десятилетия было предпринято несколько попыток в направлении урегулирования отношений между Ереваном и Анкарой. Шли переговоры с разной степенью интенсивности, но еще никогда Армения не имела в этих переговорах столь шаткого переговорного фундамента. И конечно, столь далеких от профессионализма переговорщиков. Для того чтобы это понять необходимо просто посмотреть на различия в весовых категориях спецпредставителей Армении и Турции. В этом свете, я оцениваю назначение Рубена Рубиняна как достаточно проблематичное", - заметил профессор.

Спецпредставителем Армении в переговорах по нормализации отношений с Турцией назначен 31-летний член правления правящей партии "Гражданский договор", вице- спикер Национального собрания Армении Рубен Рубинян. Турцию будет представлять 63- летний турецкий дипломат, экс-посол Турции в Ливане, Японии, США, экс - секретарь турецкого Совбеза Сердар Кылыч.

В этом свете, тюрколог призвал не недооценивать турецкую дипломатическую школу в целом и дипломатию в частности. По его оценкам, турецкая дипломатия является одной из важнейших институциональных свай в фундаменте турецкой государственности. Данная школа, согласно Мелконяну, обеспечивая преемственность традиций в турецкой дипломатии, сформировала весьма профессиональный дипломатический корпус, одним из наилучших представителей которого является Сердар Кылыч.

И вот на подобном фоне, согласно тюркологу, в Армении при выборе кандидатуры спецпредставителя руководствовались не профессиональным подходом, а его партийной принадлежностью. В результате чего спецпредставителем стал человек прошедший за свою короткую карьеру весьма слабый профессиональный путь. Более того, имеющий весьма проблемные подходы и взгляды в отношении интересов армянской государственности.

"Подобная представленность Армении в намечающихся процессах с Турцией, подобные подходы руководства страны неспособны обеспечить даже минимум интересов нашего народа и нашего государства. В свете чего я оцениваю стартовавший процесс как чреватый существенными угрозами и априори неспособный завершиться для Армении чем-то хорошим", - подытожил тюрколог.