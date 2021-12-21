Вторник, 21 Декабря 2021 15:52

АрмИнфо.Факт встречи Пашинян - Алиев в Брюсселе необходимо оценивать положительно с учетом вопроса о необходимости отказа сторон от применения силы, который, вне всяких сомнений, был поднят перед ними председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Подобное мнение выразил АрмИнфо политолог Степан Григорян.

"Думаю, что пункт переговоров, согласно которому ЕС предлагает сторонам решать все свои вопросы исключительно мирным путем, без применения силы на автомате исходит из наших интересов. И, на мой взгляд, отправляясь к Шарлю Мишелю, Ильхам Алиев прекрасно сознавал, что речь идет о серьезных переговорах на достаточно высоком уровне. Переговоров, от результатов которых отвертеться ему не удастся. Поскольку в противном случае он моментально подпадет под санкции", - заметил он.

Согласно политологу, сколько бы российский президент Путин не объявлял о монопольной роли России в процессе делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном, сколько бы он не ссылался на особые карты в Генштабе ВС РФ, все прекрасно понимают, что от истины все это далеко. В то же время, Москва совершенно не против возобновления работ МГ ОБСЕ, встречи лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе, поскольку осознает невозможность "воевать" с Западом на всех возможных направлениях.

Отсюда, согласно Григоряну, возникает необходимость, в целом, в довольно плодотворном диалоге между РФ и ЕС с США хотя бы по Южному Кавказу. И он не считает, что Москва сегодня готова отказаться от этой возможности. И даже в случае противодействия Москвы, Алиев, на взгляд политолога, просто не сможет отказаться от европейских предложений технического содействия в вопросах определения границ.

"Выступать против международных правил игры всегда и везде крайне затруднительно. И даже Россия не может этого делать постоянно. В частности, в вопросах определения границ между Арменией и Азербайджаном. Меж тем, азербайджанский режим крайне опасается международных санкций в своем отношении и в этом смысле идти против ЕС не решится. В этом плане Брюссель стал неплохим механизмом по сдерживанию алиевских аппетитов и позывов к агрессии, что само по себе уже является положительным фактором для Армении", - подытожил Григорян.

Напомним, что Россия в лице официального представителя МИД Марии Захаровой приветствовала продолжение прямых контактов между Арменией и Азербайджаном. Захарова также заметила, что Москва рассчитывает на то, что итоги брюссельских обсуждений от 14 декабря будут способствовать дальнейшей реализации трехсторонних договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России, которые были достигнуты на предыдущих трех встречах.