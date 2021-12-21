Вторник, 21 Декабря 2021 15:44

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе своего выступления на 11-ом заседании межправкомиссии Армения- Грузия в Тбилиси сообщил о возможности запуска автомобильного сообщения с Азербайджаном.

"Хочу сообщить, что после встречи, организованной в Сочи 26 ноября при посредничестве президента России Владимира Путина, и встречи в Брюсселе 14 декабря при посредничестве президента Совета ЕС Шарля Мишеля появилась возможность достичь с Азербайджаном договоренности о возобновлении автомобильного сообщения", - заявил он.

Что касается железнодорожного сообщения, то, по словам Пашиняна, с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым уже достигнута принципиальная договоренность о возобновлении железнодорожного сообщения. "Речь идет о восстановлении железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Хорадиз, надеемся завершить эти работы в ближайшие 2-3 года. Конечно, мы должны работать над тем, чтобы наши договоренности были выполнены", - добавил Никол Пашинян.

Армянский премьер также коснулся мнений некоторых экспертов, что открытие железнодорожного сообщения может быть невыгодным для Грузии. "Я категорически не согласен с этой позицией, потому что, если железная дорога Армения-Нахичевань- Иранская Исламская Республика будет открыта через Джульфу, у нас будет наиболее эффективное и оптимальное железнодорожное сообщение между Персидским заливом и Черным морем. Эта железная дорога пройдет через Иран, Азербайджан, Армению, Грузию и станет ключевым фактором не только для экономического развития, но и для региональной безопасности", - сказал Пашинян.