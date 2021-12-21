Вторник, 21 Декабря 2021 12:57

АрмИнфо. Очередное заседание Совета старейшин Еревана, назначенное на 21 декабря, не состоялось из-за отсутствия кворума. Фракция правящего блока "Мой шаг" бойкотировала очередное заседание.

"Фактически у нас нет кворума, поэтому заседание объявляю не состоявшимся и закрытым", - отметил мэр Айк Марутян.

Отметим, что 20 декабря фракция блока "Мой шаг" выступила с заявлением, в котором сообщила о намерении бойкотировать заседание Совета старейшин. Повестка сегодняшнего заседания включала 38 вопросов.

Заметим также, что 22 декабря состоится заседание Совета старейшин Еревана, в повестку которого входит проект решения "О выражении недоверия мэру Еревана Айку Марутяну".

Примечательно, что член Совета старейшин Еревана от фракции "Мой шаг" Нвард Варданян накануне в интервью одному из армянских СМИ заявила, что вопрос отставки столичного градоначальника назрел не вчера.

Она напомнила, что бюджет Еревана складывался на 70% из дотаций правительства и от этих дотаций зависит развитие города, поскольку город не в состоянии 100% удовлетворять свои потребности. По ее словам, учитывая, что между городскими властями (в лице Айка Марутяна, который покинул ряды ГД - ред.), и властями страны были натянутые взаимоотношения, это сказалось на дальнейшем развитии Еревана. Варданян подчеркнула, что взаимоотношения между городскими властями и правительством достигли пика кризиса, и должны каким-то образом разрешиться.

Фактически, представитель правящей силы сообщила, что правительство РА тормозило финансирование города, из-за конфликта между

премьер-министром РА Николом Пашиняном и градоначальником Айком Марутяном.

Как ранее сообщало АрмИнфо, фракция Совета старейшин правящей в Армении партии "Мой шаг" начала процесс выражения недоверия мэру столицы Айку Марутяну. По информации члена фракции Армена Котоляна, из необходимых 33 подписей уже собрано 39. При этом, Котолян отказался говорить о причинах этого решения властей, отметив, что фракция предоставит общественности мотивы этого решения. Однако он не исключил, что такое решение - политически мотивировано.

Согласно Закону о местном самоуправлении Еревана, после представления вотума недоверия мэру, на третий рабочий день созывается заседание Совета старейшин, на котором выносится вопрос о вотуме недоверия и новый мэр избирается тайным голосованием.

Ранее в принадлежащей семье премьер-министра Пашиняна газете "Айкакан жаманак" появилась неподтвержденная фактами заметка о якобы встрече Марутяна со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном - фактическим руководителем оппозиционного блока "Армения". В блоке эту информацию опровергли, однако стало ясно, что этот "фейк" стал следствием "черной кошки", пробежавшей между Пашиняном и Марутяном.

44-летний Марутян, который был одной из ключевых фигур "бархатной" революции, был избран мэром в 2018 году. Срок его полномочий истекает в 2023 году. Он оказался неплохим хозяйственником и в основном его действия поддерживаются жителями столицы. Однако Марутян, в отличие от парламентских выборов 2018 года, на внеочередных выборах в июне текущего открыто не поддержал Пашиняна.