Вторник, 21 Декабря 2021 12:14

АрмИнфо. Члены постоянной комиссии НС по вопросам обороны и безопасности накануне встретились с прибывшими в РА членами депутатской группы дружбы Иран-Армения Меджлиса Исламской Республики Иран (ИРИ). Во встрече также участвовал руководитель группы дружбы Армения-Иран Геворг Папоян.

Как сообщает пресс-служба законодательного органа РА, стороны подчеркнули важность укрепления и развития межпарламентских связей, отметив наличие неиспользованного потенциала взаимодействия во многих сферах.

На встрече обсуждались вопросы обеспечения безопасности и стабильности в регионе, соблюдения режима прекращения огня, разблокировки дорог и послевоенной ситуации. Собеседники подчеркнули важность совместных усилий и углубления сотрудничества в обеспечении региональной безопасности. Особо выделено достижение долгосрочного мира в регионе.

Иранские депутаты сочли неприемлемыми и осуждаемыми посягательства Азербайджана на суверенную территорию РА. "Любое изменение границ Армении для нас недопустимо", - подчеркнули гости, добавив, что интересы двух стран совпадают в сфере геополитики.