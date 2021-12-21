Вторник, 21 Декабря 2021 11:55

АрмИнфо.За последние сутки в Армении провели 5932 теста на коронавирус, из коих было выявлено 137 новых случаев заражения (2,3%), при этом выздоровело 329 человек, скончалось - 11.

Согласно источнику, по положению на 11:00 21 декабря фактическое лечение получает 5 309 пациентов (вместо 7 136 неделей ранее).

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 503 039 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 343 845 человек (13,7% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 329 128 (95,7%), скончалось - 7 914 (2,3%).