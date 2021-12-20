Понедельник, 20 Декабря 2021 16:53

АрмИнфо.Хозяин состоявшейся 10 декабря в Москве первой официальной встречи в формате "3+3" с легкостью "устранил" неудобства, связанные с отказом Грузии участвовать в этом действе, выставив флаг страны рядом с флагами России, Турции, Ирана, Азербайджана и Армении.

Подобное мнение выразил АрмИнфо профессор Грузинского технического университета, доктор международных отношений, конфликтолог Амиран Хевцуриани. "С чисто прагматической точки зрения это событие можно отнести к ряду курьёзных случаев. Не было лишено содержания и его восприятие в плане юмора. Однако, я бы хотел подчеркнуть, что Грузии уж точно не до шуток, когда речь идёт о намерениях и планах Кремля. В связи с этим возникает закономерный вопрос: какой мессидж получил официальный Тбилиси от Москвы, и чего ему ожидать в ближайшее время? На мой взгляд, этим действием Москва еще раз продемонстрировала свое отношение к Грузии, параллельно продемонстрировав международному сообществу, что отказ Тбилиси от присоединения к "3+3" для нее лишь бессмысленная болтовня. И рано или поздно Россия заставит Грузию присоединиться к данному формату", - подчеркнул он.

Ключевым моментом в этой ситуации Хевцуриани считает разворачивание региональных процессов без активного участия Запада, что категорически неприемлемо для национальных интересов Грузии. И, тем более, совершенно непонятно в силу каких причин Грузия с ее прозападными устремлениями должна присоединяться к альянсу, созданному под эгидой трех недемократических государств. Особенно в условиях угрозы, содержащейся ее прозападному будущему при таком раскладе, и особенно в условиях, когда один из инициаторов "3+3" по-прежнему занимает 20% грузинской территории.

Ситуацию вокруг "3+3" профессор оценивает как очередной, серьезный вызов для правительства Грузии, вызов, который может стать для него судьбоносным, поскольку вопрос исключительно геополитический и ставит под угрозу декларированный внешнеполитический курс страны. Он также посчитал мощную поддержку со стороны западных партнеров Грузии однозначной необходимостью. Что, на взгляд Хевцуриани, должно найти отражение в конкретных шагах, поскольку Грузия остается единственной страной в регионе, пока ещё четко заявляющей о своей приверженности западному курсу.

"Конечно, на данном этапе трудно предсказать, насколько эффективен будет Запад, а также как долго Грузия сможет выдерживать мощное давление со стороны Москвы. Сегодня ясно одно - возможности Грузии также не безграничны, и в один прекрасный момент она может просто не выдержать давления и сдаться, признаки чего, к сожалению, уже видны. И конечно, говоря о формате "3 + 3", я не могу не затронуть и тему Армении, судьба которой для нас немаловажна. Я сильно сомневаюсь, что Армения выиграет от участия в этом формате. И к великому сожалению, приходится констатировать, что в "3+3" Армения выглядит как "кавказская пленница", - подытожил Хевцуриани.