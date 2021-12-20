Понедельник, 20 Декабря 2021 16:52

АрмИнфо.Армения продолжает оставаться стеной, отделяющей Турцию от "Большого Турана". Подобное мнение выразил АрмИнфо академик Национальной Академии Наук Армении Рубен Сафрастян.

"Турция подписывает отдельные военно-технические договора со всеми тюркоязычными государствами, в том числе предусматривающие поставки в эти страны произведенных в Турции вооружений. Это путь, политика, идеология Реджепа Эрдогана в направлении формирования "Большого Турана" и его армии, о которой в Турции сегодня говорят совершенно открыто. Думаю, что с годами эта пантюркистская концепция будет воплощена в жизнь", - заметил он.

В этом свете, тюрколог напомнил, как еще в начале ХХ века Мустафа Кемаль первый сравнивал Армению со стеной, отделяющей Турцию от других тюркоязычных народов. Стеной, которую необходимо разрушить, чтобы Турция смогла свободно коммуницировать с братскими кавказскими тюрками: процесс, который, по мнению Сафрастяна, имеет место сегодня в виде соответствующей турецкой политики. В этом свете, он рассматривает прошлогоднюю 44-х дневную войну как совместную азербайджано-турецкую военную кампанию.

Тюрколог рассматривает эту войну как направленную не только против Арцаха, но и на ослабление Армении. После нее Баку при поддержке Анкары перешел от этапа открытой к ползучей агрессии, стремясь еще больше ослабить армянскую государственность и изолировать Армению. Данная цель, по его оценке, совершенно не нова. И сегодня обрела дополнительное направление в виде требования получить от Армении коридор, на который не будет распространяться юрисдикция Еревана.

"Но и за коридором, и под предлогом коридора стоят еще более далеко идущие цели - а именно сецессия всего Сюника. В этом свете, Азербайджан, на мой взгляд, в реальности не заинтересован в процессе делимитации и демаркации границ с Арменией, поскольку сегодняшние границы рассматриваются турецко-азербайджанским тандемом как временные. Окончательная долгосрочная цель - полное соединение Азербайджана с Нахиджеваном. И в случае, если российские военные будут выведены из Арцаха, как того периодически требуют в Баку, это немедленно прибавит Турции и Азербайджану дополнительную агрессивность", - подытожил академик.