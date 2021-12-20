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 Понедельник, 20 Декабря 2021 16:52
Давид Степанян

Тюрколог: Армения продолжает оставаться стеной, отделяющей Эрдогана от "Большого Турана"

Тюрколог: Армения продолжает оставаться стеной, отделяющей Эрдогана от "Большого Турана"

АрмИнфо.Армения продолжает оставаться стеной, отделяющей Турцию от "Большого Турана". Подобное мнение выразил АрмИнфо академик Национальной Академии Наук Армении Рубен Сафрастян.

"Турция подписывает отдельные военно-технические договора со всеми тюркоязычными государствами, в том числе предусматривающие поставки в эти страны произведенных в Турции вооружений. Это путь, политика, идеология Реджепа Эрдогана в направлении формирования "Большого Турана" и его армии, о которой в Турции сегодня говорят совершенно открыто. Думаю, что с годами эта пантюркистская концепция будет воплощена в жизнь", - заметил он.

В этом свете, тюрколог напомнил, как еще в начале ХХ века Мустафа Кемаль первый сравнивал Армению со стеной, отделяющей Турцию от других тюркоязычных народов.  Стеной, которую необходимо разрушить, чтобы Турция смогла свободно коммуницировать с братскими кавказскими тюрками: процесс, который, по мнению Сафрастяна, имеет место сегодня в виде соответствующей турецкой политики. В этом свете, он рассматривает прошлогоднюю 44-х дневную войну как совместную азербайджано-турецкую военную кампанию.

Тюрколог рассматривает эту войну как направленную не только против Арцаха, но и на ослабление Армении. После нее Баку при поддержке Анкары перешел от этапа открытой к ползучей агрессии, стремясь еще больше ослабить армянскую государственность и изолировать Армению. Данная цель, по его оценке, совершенно не нова. И сегодня обрела дополнительное направление в виде требования получить от Армении коридор, на который не будет распространяться юрисдикция Еревана.

"Но и за коридором, и под предлогом коридора стоят еще более далеко идущие цели - а именно сецессия всего Сюника. В этом свете, Азербайджан, на мой взгляд, в реальности не заинтересован в процессе делимитации и демаркации границ с Арменией, поскольку сегодняшние границы рассматриваются турецко-азербайджанским тандемом как временные. Окончательная долгосрочная цель - полное соединение Азербайджана с Нахиджеваном. И в случае, если российские военные будут выведены из Арцаха, как того периодически требуют в Баку, это немедленно прибавит Турции и Азербайджану дополнительную агрессивность", - подытожил академик.


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