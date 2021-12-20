Понедельник, 20 Декабря 2021 15:43

АрмИнфо.За последний год эффективность работы органов Службы национальной безопасности (СНБ) Армении ощутима повысилась. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 20 декабря поздравляя сотрудников СНБ с Днем работника органов национальной безопасности.

По словам Пашиняна, после катастрофической войны 2020 года Армения смогла преодолеть фазу глубокого политического, психологического кризиса и кризис доверия, "без ухудшения ситуации". "Хочу обратить внимание на то, что после ноября 2020 года (подписания трёхстороннего заявления по прекращению огня-ред.) на территории Республики Армения не было ни одного стрельбы и, фактически, не было гражданских столкновений", - заявил он, подчеркнув, что это, в том числе, является результатом работы СНБ.

В связи с этим, по словам Пашиняна, зарплата, выплат, денежного удовлетворения в органах, отвечающих за государственность, независимость, суверенитет, территориальную целостность страны, не соответствуют задачам, которым перед ними ставится. "Я не говорю, что сейчас мы должны решить все эти проблемы одним действием, но мы должны все это зафиксировать, чтобы иметь возможность правильно организовать нашу работу. Особенно сейчас, когда, по сути, в регионе складывается новая ситуация, когда правительство Армении провозгласило политику открытия эры мирного развития для региона, а это значит, что в этой новой среде задачи, поставленные перед СНБ, станут намного сложнее", - заявил он. Задача, как указал премьер, сложная, но после встреч в Сочи и в Брюсселе Пашинян видит возможность продвинуться в этом направлении шаг за шагом.

Никол Пашинян коснулся также заявлений по поводу возможностей разрешения карабахского конфликта, поскольку "тема неоднократно обсуждалась, и будет обсуждаться еще долго, может быть, даже столетия". "Когда говорится, что нагорно- карабахский конфликт мог и должен был решиться таким-то образом. Ну, решили бы. Почему не решили, если можно было так сделать? Республика Армения участвует вовлечена в процесс очень давно, более 20 лет. Мы постоянно слышали политические заявления, но, когда получили доступ к содержанию переговоров, мы увидели, что во многих случаях политические заявления, сделанные в Армении, не имеют ничего общего с содержанием, которое сформировалось за столом переговоров. Мы не хотим идти по тому же пути", - сказал Пашинян.

По его словам, на закрытых консультациях, в публичных заявлениях и за столом переговоров нужно говорить в рамках одного и то же содержания. При этом он допускает, что полностью идентичными эти обсуждения не могут быть, так как любой разговор на тему безопасности содержит в себе определенный элемент секретности. Политика властей, как заверил глава правительства, состоит в следующем: внутри страны не говорить одно, а за ее пределами - другое, поскольку из-за этого потом можно попасть в различные ловушки.