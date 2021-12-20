Понедельник, 20 Декабря 2021 11:31

АрмИнфо.За последние сутки в Армении провели 4 897 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 72 новых случая заражения (1,4%), при этом выздоровело 364 человека, скончалось - 4.

Согласно источнику, по положению на 11:00 20 декабря фактическое лечение получает 5 513 пациентов.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 497 107 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 343 708 человек (13,7% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 328 799 (95,6%), скончалось - 7 903 (свыше 2,2%).