Понедельник, 20 Декабря 2021 11:30

АрмИнфо.В ближайшие недели и месяцы ожидаются быстрые и интенсивные переговоры с Турцией, которые не будут представлять интересы Армении. Об этом в своем Facebook написал тюрколог Варужан Гегамян, реагируя на сообщение о назначении Рубена Рубиняна спецпредставителем Армении в переговорах с Турцией.

При этом эксперт убежден, что на этих переговорах будут представлены исключительно предварительные условия турецкой стороны, которые приведут к новой капитуляции и уступкам.

"На днях главным посланником Турции в отношениях с Арменией был назначен Сердар Кылыч - профессиональный дипломат, эксперт по турецким интересам, посол, известный тем, что координировал различные антиармянские инициативы по отрицанию Геноцида армян. Меж тем, 18 декабря стало известно, что интересы Армении за переговорным столом с этим тяжеловесом и идеологически ориентированным антиармянским дипломатом будет представлять некий Р. Рубинян, у которого нет ни дипломатического, ни переговорного опыта, ни соответствующего образования", - обратил внимание тюрколог.

Вместе с тем Гегамян считает, что в этих краеугольных для Армении и всего армянства переговорах, которые могут решить вопрос существования армянской государственности, "де-факто протурецкое правительство Армении выбрало ответственным самого слабого из возможных людей".

"К сожалению, это не просто кадровая ошибка, а очередная уступка и поражение Турции и Азербайджану, которые, последовательно пользуясь существованием этой группировки в Армении, усиливают давление на нас. Напомню, что к этому лицу в качестве советника- эксперта закреплен известный распространитель турецко-азербайджанских тезисов в Армении - псевдоученый по фамилии Липаритян", - добавил он, выразив убеждение, что в скором времени любая национальная ценность будет редактироваться, чтобы вдруг не "обидеть" турок.

Эксперт считает, что "единственный способ избежать этого - избавиться от антинациональной власти".

Вечером 18 декабря пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян сообщил, что спецпредставителем Армении по процессу диалога между Арменией и Турцией будет заместитель председателя Национального Собрания РА Рубен Рубинян.

С турецкой де стороны будет переговоры вести, кадровый дипломат, имеющий также опыт работы в Службе нацбезопасности Турции, бывший посол в Вашингтоне Сердар Кылыч.

Таким образом, турецкий дипломат-тяжеловес будет вести переговоры с неопытным армянским чиновником, пришедшим во власть на волне бархатной революции. Эксперты считают, что на Рубиняна, входящего в круг доверенных лиц премьер-министр РА Никола Пашиняна, будет возложена миссия исполнителя поручений главы правительства и подписания всего того, о чем уже обговорено.