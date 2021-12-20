Понедельник, 20 Декабря 2021 11:29

АрмИнфо.Следующее заседание консультативной региональной платформы "3+3" по Южному Кавказу может пройти в Турции, Анкара рассчитывает на участие Грузии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы с (главой МИД Азербайджана) Джейхуном Байрамовым обменялись мнениями в связи с проведением в Москве региональных консультаций в формате "3+3" и последними событиями. Рассчитываем провести следующую встречу в Турции и надеемся, что Грузия тоже примет участие в ней", - сказал Чавушоглу журналистам в Исламабаде по итогам встречи глав МИД стран-членов Организации исламского сотрудничества по Афганистану. Трансляция велась в его Twitter, передает РИА Новости.

Десятого декабря в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. В МИД РФ отметили, что "представители Грузии, которые также были приглашены, воздержались от участия во встрече".