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АрмИнфо.Соединенные Штаты приветствуют освобождение 10 армянских военных при посредничестве Евросоюза. Об этом на своей странице в Twitter написал руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс ретвитнув запись сперцпредставителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара о возвращении военнопленных.
"Мы настоятельно призываем к полному и скорейшему освобождению всех оставшихся пленных, обмену останками и учету пропавших без вести. Мы подчеркиваем важность гуманного обращения с задержанными в соответствии с международными обязательствами"- добавил Прайс.
Накануне, пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян сообщил, что при посредничестве президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля десять армянских военных были возвращены на родину из азербайджанского плена.
Согласно сообщениям, вышеуказанные военнослужащие были захвачены в плен в ходе азербайджанской агрессии в отношении суверенных территорий РА 16 ноября. Примечательно также, что вчера стало известно о пленении армянской стороной двух азербайджанских военных. Согласно СМИ, один из плененных офицер. В Минобороны Армении и в Минобороны Азербайджана ни как не комментируют данную информацию, меж тем как в СМИ уже опубликованы кадры взятых в плен азербайджанских военнослужащих.
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|Следующее заседание платформы "3+3" по Южному Кавказу может пройти в Турции
|Госдеп США настоятельно призвал к полному и скорейшему освобождению всех оставшихся армянских пленных
|Спецпредставитель ЕС и президент Франции приветствовали возвращение из азербайджанского плена 10 армянских военнослужащих
|Спецпредставителем Армении по процессу диалога между Арменией и Турцией будет Рубен Рубинян
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|Турция заговорила о совместном производстве боевых самолетов с Азербайджаном
|В Армении число инфицированных коронавирусом продолжает снижаться
|Экс-мэр Абовяна получил новую должность
|Армения приняла участие в заседании СМИД ОЧЭС
|Никол Пашинян запускает процесс конституционных реформ в стране
|Джеймс Уорлик: Определение статуса Нагорного Карабаха важнейший элемент урегулирования карабахского конфликта
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|Минздрав Армении отменил требование об обязательном ношении масок в открытых общественных местах
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Правозащитник: В независимой Армении моей мечты я стал очевидцем прокуроров и судей подобно Вышинскому
|Госдеп США: Баку использует обвинения в терроризме для борьбы с оппозицией
|Вазген Манукян призвал граждан Армении присоединиться к молодежной инициативе <Моя мысль Арцаху>
|Межведомственная комиссия будет координировать работы по выполнению взятых на себя Республикой Армения международных обязательств
|Госдеп: США приветствуют встречу Пашинян-Алиев в Брюсселе
|Выборы ректора ЕГУ прошли на фоне протеста студентов
|Омбудсмен Армении: Появление вооруженных азербайджанских военных возле армянских сел участило случаи нарушения основополагающих прав мирных жителей
|Гагик Агаджанян: Строительство железной дороги через Мегри - чисто политический проект и в случае его реализации Армения окажется в полной транспортной изоляции
|Доклад: Азербайджанский гуманизм в действии- 6 случаев обезглавливая армян, в том числе и женщин в ходе 44-дневной войны
|МИД Армении высказался по поводу предоставления Азербайджану статуса наблюдателя в ЕАЭС
|Мастерство изготовления дутара и искусство бахши включены в репрезентативный список нематериального культурного наследи
|Профильная комиссия НС одобрила выдвижение кандидата от власти на пост омбудсмена
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|Америабанк заключил новые кредитные договоры с компанией responsAbility и Глобальным фондом климатического партнерства на сумму 20 миллионов долларов США
|По версии World Travel Awards Армения признана ведущим местом всемирного наследия в 2021 году
|Haberturk: Для оздоровления армяно-турецких отношений будет разработана трехэтапная дорожная карта
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Степан Галстян освобожден от должности замначальника Генштаба РА
|Президент Армении и посол Китая обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
|Президент Армении и посол Беларуси затронули вопросы региональной безопасности
|Депутат: Прежде чем переходить к налаживанию отношений с Турцией необходимо решить вопрос с безопасностью
|Секретарь Совбеза РА рассказал экспертам "Атлантического совета" о подходах Армении к разблокированию региона
|Айк Марутян обратился к жителям столицы
|Спекуляция на пустом месте или как в Баку хотят подняться в глазах Минска за счет декларативного заявления Восточного партнерства
|Никол Пашинян проводит встречу с членами фракции <Мой шаг> Совета старейшин Еревана
|Замглавы МИД РФ встретился с руководителями дипмиссий Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана
|Мамикон Асланян будет арестован
|Айк Марутян и правящая политическая команда расходятся в политических взглядах: Армен Галджян
|Омбудсмен Армении и постпред ПРООН обсудили проблемы жителей приграничных общин страны
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|Прогноз: Ни Азербайджан, ни Турция никогда не станут членами ЕАЭС и ОДКБ
|Читать больше
|Политик: "3+2" - закономерное продолжение процессов, требующих предельно серьезного подхода
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