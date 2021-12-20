Понедельник, 20 Декабря 2021 11:29

АрмИнфо.Соединенные Штаты приветствуют освобождение 10 армянских военных при посредничестве Евросоюза. Об этом на своей странице в Twitter написал руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс ретвитнув запись сперцпредставителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара о возвращении военнопленных.

"Мы настоятельно призываем к полному и скорейшему освобождению всех оставшихся пленных, обмену останками и учету пропавших без вести. Мы подчеркиваем важность гуманного обращения с задержанными в соответствии с международными обязательствами"- добавил Прайс.

Накануне, пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян сообщил, что при посредничестве президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля десять армянских военных были возвращены на родину из азербайджанского плена.

Согласно сообщениям, вышеуказанные военнослужащие были захвачены в плен в ходе азербайджанской агрессии в отношении суверенных территорий РА 16 ноября. Примечательно также, что вчера стало известно о пленении армянской стороной двух азербайджанских военных. Согласно СМИ, один из плененных офицер. В Минобороны Армении и в Минобороны Азербайджана ни как не комментируют данную информацию, меж тем как в СМИ уже опубликованы кадры взятых в плен азербайджанских военнослужащих.