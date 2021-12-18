Суббота, 18 Декабря 2021 12:49

АрмИнфо. Обеспечение прямого общения между лидерами Армении и Азербайджана является приоритетом вне зависимости от формата встречи. Подобную точку зрения в интервью "Голосу Америки" выразил бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик.

"Вопрос статуса Нагорного Карабаха является приоритетным. Его нельзя считать закрытым из-за войны, поскольку без окончательного урегулирования данного вопроса говорить о какой-либо прочной стабильности невозможно", - убежден бывший посредник.

По его словам, стороны на сегодняшний день, небольшими шагами, пытаются установить взаимное доверие. "В этом контексте можно рассматривать недавнее возвращение военнопленных из Азербайджана в Армению, а со стороны Армении - передачу карт минных полей Азербайджану. Однако наиболее важным вопросом по части карабахского урегулирования является определение статуса Нагорного Карабаха. И я думаю, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ продолжают играть важную роль в решении данного вопроса. Я знаю, что Россия сконцентрировала в своих руках многие вопросы, однако я убежден, что сопредседатели, ОБСЕ и США должны активизироваться и добиться продвижения решения этой глобальной проблемы раз и навсегда", - пояснил Уорлик, выразив убеждение, что только тогда можно будет добиться стабильности в регионе.

По его мнению, международное сообщество должно сделать шаг и попытаться решить вопрос статуса Нагорного Карабаха с помощью Минской группы, и не следует думать, что карабахский вопрос уже решен войной.

Уорлик также обратил внимание на то, что Соединенные Штаты имеют тесные связи и дружеские отношения с Арменией: "Мы заинтересованы в хорошем будущем для Армении". По его словам, у Вашингтона также есть интересы в отношениях с Азербайджаном, а новые боевые действия из-за Нагорного Карабаха могут стать ударом для всех.

По мнению бывшего посредника, здесь у США одна задача, к которой они должны отнестись серьезно, а именно установление мирного процесса и реальное решение существующих проблем. "Это будет долгий процесс, и мы это понимаем, но это единственный путь. Быстрые победы ни для кого здесь не будет", - подытожил Уорлик.