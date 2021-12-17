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АрмИнфо.Мэр Еревана Айк Марутян обратился к жителям Еревана.
Так, в своем обращении к горожанам на своей странице в Facebook, в частности отметил:
"Дорогие ереванцы, дорогие соотечественники!
Чтобы вас не пытались ввести в заблуждение, на данный момент скажу три важных вещи:
1. Я никогда не встречался с Робертом Кочаряном, ни при каких обстоятельствах, даже случайно;
2. Если бы у меня были встречи вне работы, я бы встречался со своими детьми;
3. У меня нет желания и намерения сотрудничать с какой-либо партией".
Отметим, что накануне действующая правящая сила начала процесс по выражению вотума недоверия действующему градоначальнику. Основная аргументация в том, что он покинул ряды правящей силы, от которой был избран в мэры Еревана.
Уже вчера поздно вечером фракция блока "Мой шаг" сообщила, что выдвинет на должность мэра Еревана действующего первого вице-мэра Грачья Саркисяна.
"Мэр Еревана Айк Марутян в декабре 2020 года по собственному заявлению покинул партию "Гражданский договор" и блок "Мой шаг". Он подтвердил свое решение не разделять политическую ответственность с партией и блоком во время политических событий, которые произошли после этого и были решающими для демократии в Армении.
Айк Марутян недостаточно эффективно выполнял и не выполняет взятые блоком "Мой шаг" перед ереванцами обязательства, зафиксированные в предвыборной программе.
Он в недостаточном объеме выполнял и не выполняет важнейшую миссию по искоренению системной коррупции в мэрии Еревана.
Блок не может выполнять взятые на себя обязательства в ситуации, когда мэр разорвал связи с политическим большинством в Совете старейшин. Фракция блока "Мой шаг" инициировала процесс выражения недоверия мэру Айку Марутяну", - говорится в заявлении Блока.
Также известно, что Блоку уже удалось набрать необходимые голоса для смещения Марутяна. Меж тем, сам градоначальник заявил, что не намерен покидать занимаю должность.
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Степан Галстян освобожден от должности замначальника Генштаба РА
|Президент Армении и посол Китая обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
|Президент Армении и посол Беларуси затронули вопросы региональной безопасности
|Депутат: Прежде чем переходить к налаживанию отношений с Турцией необходимо решить вопрос с безопасностью
|Секретарь Совбеза РА рассказал экспертам "Атлантического совета" о подходах Армении к разблокированию региона
|Айк Марутян обратился к жителям столицы
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|Никол Пашинян проводит встречу с членами фракции <Мой шаг> Совета старейшин Еревана
|Замглавы МИД РФ встретился с руководителями дипмиссий Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана
|Мамикон Асланян будет арестован
|Айк Марутян и правящая политическая команда расходятся в политических взглядах: Армен Галджян
|Омбудсмен Армении и постпред ПРООН обсудили проблемы жителей приграничных общин страны
|"Крылья Татева" признана лучшей канатной дорогой 2021 года по версии World Travel Awards
|Команда звездного армянского футболиста готовится к напряженному отрезку сезона
|Прогноз: Ни Азербайджан, ни Турция никогда не станут членами ЕАЭС и ОДКБ
|Вице-премьер РФ: Идет активная работа по разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе
|Защита Мaмикона Асланяна назвала незаконной уголовное преследование их подзащитного, претендующего на пост мэра Ванадзора
|Айк Марутян сообщил о намерении приобрести еще 100 новых автобусов и столько же лифтов для Еревана
|Пашинян представил детали договоренностей с Алиевым и заявил о перспективах успешного диалога с Анкарой
|Американское посольство в Армении рассказало о новых правилах въезда в США
|Аналитик: Перспектива нормализации отношений с Турцией содержит как риски, так и специфичные возможности
|Евросоюз выделит 2,3 млрд евро в виде инвестиций странам "Восточного партнёрства"
|В Анкаре назвали имя спецпредставителя Турции по нормализации отношений с Арменией
|В Армении наблюдается тенденция снижения суточных темпов распространения коронавируса, при ускорении динамики выздоровевших
|Джейк Салливан назвал безответственным и провокационным передвижение военных вблизи армяно-азербайджанской недемаркированной границы
|Пашинян и Анастасиадис обсудили вопросы развития сотрудничества между Арменией и Кипром
|"Мы никогда не оставим армян": в Брюсселе по инициативе президента Франции состоялась трехсторонняя встреча Пашиняна, Макрона и Алиева
|Ильхам Алиев назвал переговоры с Николом Пашиняном в Брюсселе конструктивными
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|В Брюсселе стартует 6-ой саммит Восточного партнерства: Беларусь не примет участие во встрече
|Премьер-министры Армении и Словении отметили важность углубления отношений Армения-ЕС
|Генпрокурор Армении и глава Минюста Ирана обсудили актуальные вопросы правового сотрудничества между двумя странами
|Правящая фракция провалила внеочередное заседание по вопросу делимитации и демаркации границы с Азербайджаном
|Прогноз: Полноценной реализации "3+3" ожидать не стоит
|Майа Санду: Молдова заинтересована в углублении и укреплении отношений с Арменией
|Комиссия США по международной религиозной свободе выразила обеспокоенность в связи с ухудшением положения религиозных меньшинств в Турции
|Глава Минюста Армении рассказал Генсеку СЕ о грубых нарушениях Азербайджаном международного гуманитарного права в отношении армянских пленных
|Представитель ФБР: Активное сотрудничество в сфере противодействия коррупции остается одним из приоритетов правительства США
|Омбудсмен Арцаха: Жители общины Тагавард неоднократно поднимали вопрос о доступе на общинное кладбище, перешедшее под контроль Азербайджана
|Сейран Оганян был вызван в прокуратуру в рамках процесса по конфискации имущества незаконного происхождения
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|Политик: "3+2" - закономерное продолжение процессов, требующих предельно серьезного подхода
|Историк: Геноцид армян был, есть и остается краеугольным камнем армяно-турецких проблем
|Прогноз: Ни Азербайджан, ни Турция никогда не станут членами ЕАЭС и ОДКБ
|Аналитик: Перспектива нормализации отношений с Турцией содержит как риски, так и специфичные возможности
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