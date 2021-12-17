Пятница, 17 Декабря 2021 11:20

АрмИнфо.Мэр Еревана Айк Марутян обратился к жителям Еревана.

Так, в своем обращении к горожанам на своей странице в Facebook, в частности отметил:

"Дорогие ереванцы, дорогие соотечественники!

Чтобы вас не пытались ввести в заблуждение, на данный момент скажу три важных вещи:

1. Я никогда не встречался с Робертом Кочаряном, ни при каких обстоятельствах, даже случайно;

2. Если бы у меня были встречи вне работы, я бы встречался со своими детьми;

3. У меня нет желания и намерения сотрудничать с какой-либо партией".

Отметим, что накануне действующая правящая сила начала процесс по выражению вотума недоверия действующему градоначальнику. Основная аргументация в том, что он покинул ряды правящей силы, от которой был избран в мэры Еревана.

Уже вчера поздно вечером фракция блока "Мой шаг" сообщила, что выдвинет на должность мэра Еревана действующего первого вице-мэра Грачья Саркисяна.

"Мэр Еревана Айк Марутян в декабре 2020 года по собственному заявлению покинул партию "Гражданский договор" и блок "Мой шаг". Он подтвердил свое решение не разделять политическую ответственность с партией и блоком во время политических событий, которые произошли после этого и были решающими для демократии в Армении.

Айк Марутян недостаточно эффективно выполнял и не выполняет взятые блоком "Мой шаг" перед ереванцами обязательства, зафиксированные в предвыборной программе.

Он в недостаточном объеме выполнял и не выполняет важнейшую миссию по искоренению системной коррупции в мэрии Еревана.

Блок не может выполнять взятые на себя обязательства в ситуации, когда мэр разорвал связи с политическим большинством в Совете старейшин. Фракция блока "Мой шаг" инициировала процесс выражения недоверия мэру Айку Марутяну", - говорится в заявлении Блока.

Также известно, что Блоку уже удалось набрать необходимые голоса для смещения Марутяна. Меж тем, сам градоначальник заявил, что не намерен покидать занимаю должность.