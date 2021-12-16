Четверг, 16 Декабря 2021 14:32

АрмИнфо.Итоги трехсторонней встречи в Брюсселе говорят о намерениях ЕС идти в направлении решения проблем между Арменией и Азербайджаном небольшими шагами. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель партии "Республика" Арам Саркисян.

"Зафиксированное в итоговом заявлении президента Евросовета Шарля Мишеля намерение сторон открыть железнодорожное сообщение является частью данного подхода, о котором я, кстати, говорил все последнее время. Что же касается основного вопроса противостояния - определения статуса Арцаха, то на этот счет сегодня нет решения ни у кого. И по всей вероятности, Арцах будет оставаться непризнанным образованием по примеру турецкого Северного Кипра еще очень долго", - заметил политик.

Саркисян оценивает встречу в Брюсселе как свидетельство отсутствия перспектив для ухода Запада с Южного Кавказа. Если, конечно, Армения вдруг не решит войти в мифическое союзное государство с РФ, к чему так стремится парламентская оппозиция. На его взгляд, прекрасно осознавая необратимость перспективы разворота всех трех государств ЮК на Запад, РФ сегодня активно давит на Ереван посредством Азербайджана с целью загнать Армению фактически в свой состав.

По вполне понятным причинам Турция, согласно политику, выступает против подобной перспективы, что является важной предпосылкой необходимости отсутствия посредников в прямом диалоге между Анкарой и Ереваном. И прекрасно понимая причины недавнего призыва американского президента Байдена Эрдогану открыть границы с Арменией, Москва немедленно потребовала от Еревана пригласить себя в качестве посредника и в армяно-турецких отношениях.

На этом фоне, Саркисян оценивает еще одну брюссельскую встречу Ильхама Алиева с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом как очередной удар по иллюзорным надеждам Москвы увидеть Азербайджан, а в перспективе и Турцию, в ЕАЭС и даже ОДКБ. Исходя из полного отсутствия каких-либо, соответствующих евразийским перспективам политических, экономических, тем более, энергетических интересов, ни Азербайджан, ни, тем более Турция, по прогнозам политика, никогда не станут членами ЕАЭС и ОДКБ.

"И то, что армянский премьер Никол Пашинян с генеральным секретарем Альянса не встретился, к великому сожалению, свидетельствует о недостатке суверенитета, ущемленности Армении в плане принятия самостоятельных решений. Меж тем, для Армении развитие отношений с НАТО будет означать предотвращение угрозы безопасности нашей страны и Арцаху со стороны Турции. То есть того, чего не может или не хочет обеспечить наш союзник Россия", - подытожил политик.