Четверг, 16 Декабря 2021 11:57

АрмИнфо. Двусторонние отношения с Турцией предоставляют Еревану возможность для прямого диалога с Анкарой, что в числе всего прочего поспособствует формированию достаточно специфичных, личных интересов между двумя странами. Подобное мнение выразил АрмИнфо руководитель Армянского института международных отношений и безопасности Степан Сафарян.

11 января в Москве в фактическом формате "3+2" (без Грузии) состоялась встреча замглав МИД Армении, России, Ирана, Турции и Азербайджана. 13 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Ереван и Анкара назначат представителей для переговоров по нормализации отношений. Позже пресс-секретарь МИД Армении приветствовал заявление Чавушоглу, подтвердив намерения Армении назначить своего спецпредставителя для проведения диалога.

"Я совершенно не исключаю, что в ходе переговоров спецпредставителей может возникнуть ситуация в которой интересы Азербайджана войдут в прямое противоречие с интересами Турции. В этом случае Анкаре придется выбирать между собственными интересами и интересами "младшего брата". В целом, для переговоров с Азербайджаном у Армении есть формат МГ ОБСЕ, трехсторонний формат с РФ и, в этом свете, Ереван не имеет совершенно никакого интереса вести эти переговоры в рамках переговоров с Анкарой", - заметил он.

Согласно аналитику, главным текущим вопросом в предстоящих переговорах с Турцией для Армении является не столько выбор спецпредставителя, сколько формирование собственной, четкой национальной повестки. Повестки, в которой не должно быть места Азербайджану. В этом свете, Сафарян не исключил попыток Анкары увязать переговоры с вопросом определения статуса Арцаха посредством окончательного закрытия этого вопроса. В первую очередь в силу того, что закрытие вопроса статуса Арцаха является повесткой Баку, реализовать которую самостоятельно Алиев не в состоянии.

"Важно отметить, что первым бенефициарием "Зангезурского коридора", о котором на каждом углу трубит Алиев, в реальности является Реджеп Эрдоган. Соответственно, данный вопрос также немедленно появится в повестке переговоров спецпредставителей. И вот здесь необходимо проявить гибкость и вывести этот вопрос из армяно-турецкой повестки. И если Турция представляет Азербайджан, то необходимо уточнить в рамках каких конкретных полномочий и на какой основе. Также необходимо дать понять, что если Анкара неспособна разделить собственные интересы от интересов Баку, то армяно- турецкой повестки просто не существует", - заметил аналитик.

"Вне всяких сомнений, то же разблокирование армяно-турецкой границы также содержит в себе риски для Армении. Но если Армения не в состоянии управлять этими рисками, то, возможно, не стоит вообще пытаться стать частью международных отношений? Если мы не имеем соответствующего потенциала, то должно быть принято четкое решение существовать в изоляции и не развиваться. Но если мы хотим, чтобы Армения считалась нормальным государством, то мы просто обязаны просчитать, спрогнозировать и противостоять всем этим рискам. Столько лет мы были закрытой для Турции страной, но мы видим, что нейтрализовать исходящие от Турции риски это не помогло. Соответственно, необходима четкая стратегия для нейтрализации возможных рисков", - подытожил Сафарян.